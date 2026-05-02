Inter Miami acelera por Casemiro: el plan para llevárselo desde el Manchester United

Tras un inicio de año turbulento marcado por el cambio de entrenador y la dificultad para asimilar el retiro de Sergio Busquets, Inter Miami busca un golpe de efecto. La dirigencia entiende que las dudas en el funcionamiento colectivo nacen en el círculo central, una zona que perdió su brújula en diciembre pasado. Por eso, ya se maneja la idea de salir al mercado de junio para reforzar ese sector con otro peso pesado: Casemiro.

El vacío que dejó el volante español resultó ser un desafío mayor de lo esperado para las Garzas, que todavía no logra consolidar a su reemplazante. Si bien intentó con los nombres de David Ayala o el venezolano Telasco Segovia, los rendimientos no convencieron.Es allí donde aparece el deseo de sumar al volante brasileño que se desempeña en el Manchester United, de quien recibieron luz verde para negociar.

Según la información proporcionada por el especialista Fabrizio Romano, las gestiones con el entorno del brasileño están plenamente activas y en una etapa de avance constante. Incluso, el propio futbolista participa de las reuniones y ve con entusiasmo la posibilidad de sumarse al proyecto de la MLS, donde podría potenciar el despliegue de Rodrigo De Paul en el mediocampo.

🚨🇺🇸 Inter Miami keep working on Casemiro deal as priority target for the midfield, as revealed in March.



The Brazilian remains in talks with Inter Miami, tempted by this option among all proposals.



🎥➕ https://t.co/nrui1KzICE pic.twitter.com/xGXjRpq96j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2026

Cómo es la situación contractual de Casemiro

El ex Real Madrid ya le comunicó al United su intención de abandonar la Premier League como jugador libre una vez que finalice la presente temporada, desestimando la opción de renovar su vínculo con el club. Igualmente, Casemiro continúa demostrando a sus 34 años que se encuentra vigente: esta temporada disputó 33 partidos, con nueve goles y dos asistencias. Al tanto de su situación contractual, las propuestas millonarias del fútbol de Arabia Saudita no faltaron, pero la opción de residir en Estados Unidos es la que hoy encabezaría las preferencias del jugador.

Sin embargo, la tarea de llevarse libre a Casemiro no sería tan sencillo para Inter Miami. Todo lo contrario: la ingeniería económica de la operación representaría el principal obstáculo. Esto se debe a que el club necesita liberar un cupo de jugador franquicia o alcanzar un acuerdo de reducción salarial para que el contrato encaje bajo las normativas financieras que rigen en la liga norteamericana. Por ahora, la directica trabaja a fuego lento para resolver los detalles y convertir el rumor en una realidad.

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