Inter Miami se prepara para ganar la Concachampions: sus nuevos fichajes, vuelta de Messi a los entrenamientos y gira sudamericana

Inter Miami inició este sábado su pretemporada 2026 bajo la conducción de Javier Mascherano, con la presencial estelar de Lionel Messi y ante la mirada atenta de Jorge Mas, quien ya se encargó de dejar en claro que, más allá de tener que revalidar el título de campeones de la MLS, el principal objetivo del año será conquistar la Concachampions que les permita garantizar además su presencia en el próximo Mundial de Clubes.

Para poder cumplir con esas ambiciones, Las Garzas se movieron rápido en el mercado para asegurarse ya cinco incorporaciones, además de haber logrado retener a Tadeo Allende, su máximo goleador en los playoffs 2025, comprándole su ficha al Celta de Vigo.

No solo eso, sino que el propio Jorge Mas confirmó que están en negociaciones para poder sumar como refuerzo a Germán Berterame, delantero argentino naturalizado mexicano, que defiende la camiseta de Rayados de Monterrey y es una de las máximas figuras de la Liga MX, al punto que está prácticamente asegurada su presencia en la convocatoria de Javier Aguirre para disputar el próximo Mundial con El Tri. Para hacerse con él, ya se hizo llegar una oferta de 15 millones de dólares, aunque no se descarta tener que pagar su cláusula de rescisión, fijada en 20.

Los que ya llegaron son Dayne St. Clair, internacional con la Selección de Canadá que venía desempeñándose en Minnesota; Sergio Reguilón, experimentado defensor español que se había desvinculado del Tottenham; Facundo Mura, lateral derecho argentino que se sumó desde Racing; Micael, central brasileño que dejó Palmeiras; y David Ayala, mediocampista argentino que estaba jugando en Portland Timbers. Además, otro nombre que se vinculó al club en los últimos días fue el del central canadiense Tristan Blackmon, de Vancouver.

Messi y De Paul, inseparables en el inicio de la pretemporada. (Inter Miami en X).

Una figura que todavía puede irse

Un futbolista que fue importante para Inter Miami a lo largo de 2025 y no tiene su continuidad asegurada es el venezolano Telasco Segovia, quien venía siendo seguido por equipos europeos y ya desde diciembre había puesto su futuro en duda.

El mediocampista que aportó 13 goles en la temporada pareció despedirse en plenas declaraciones a la prensa tras conquistar la MLS y sus agentes están escuchando propuestas para acercar al club: “Vamos a ver lo que pasa. Fui feliz con el Inter. Saben que mi sueño es jugar en las mejores ligas de Europa, pero todo se dará con el tiempo”, habían sido sus palabras.

Suárez, la estrella que perderá protagonismo

Poco a poco Inter Miami va perdiendo a las superestrellas que se vincularon al proyecto siguiendo los pasos de Lionel Messi. El próximo curso, el equipo ya no contará con Jordi Alba ni con Sergio Busquets, pero también empieza a quedar clara la intención de Mascherano de reducir el protagonismo de Luis Suárez.

El uruguayo tuvo una temporada con altibajos y el entrenador entiende que cada vez le cuesta más completar los partidos, principal razón para que hayan salido en busca del fichaje de Germán Berterame como delantero de referencia, lo que lo relegaría al banco de suplentes.

Este sábado, al Pistolero se lo vio de todos modos entrenarse con total normalidad, siempre haciendo grupo con su amigo Lionel Messi y Rodrigo De Paul, conformando incluso el trio que desafió en un partido de fútbol tenis a Sergio Reguilón, Maxi Falcón y Mateo Silvetti.

Gira sudamericana para ponerse a punto

Como parte de su preparación previa al inicio de la temporada 2026, Inter Miami ya tiene tres partidos amistosos programados como parte de una gira por Sudamérica que, según se avanzó en los últimos días, no sería la única para Lionel Messi y compañía.

El 24 de enero visitarán a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Perú; el sábado 31 visitarán a Atlético Nacional en el Anastasio Girardot de Medellín, Colombia; y ya el 7 de febrero viajarán rumbo a Ecuador para medirse al Barcelona de Guayaquil.

