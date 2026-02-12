Sensini se refirió al plan de Newell’s para seducir a Messi: “No hay que presionar”

Roberto Sensini, ex jugador de la Selección Argentina y actual director deportivo de Newell’s, se refirió al plan que instaló mediáticamente el presidente Ignacio Boero desde su campaña electoral de poder repatriar al club a Lionel Messi para 2027.

“Como hincha es un sueño. El contexto es muy importante para cualquier jugador. A veces no nos damos cuenta y se habla con mucha liviandad. La realidad es que Leo va a volver cuando él lo decida, más allá de las ganas que uno tiene como hincha o trabajador del club. Es una decisión que tiene que tomar él, como otros grandes jugadores que han pasado por el club y volvieron”, expresó en diálogo con Radio Continental.

Cabe recordar que también el vicepresidente Juan Manuel Medina expresó recientemente que el plan de La Lepra para atraer al mejor futbolista de la historia está también integrado con el deseo y los esfuerzos que tanto desde la gobernación de Rosario y la provincia de Santa Fe, como desde la Asociación del Fútbol Argentino, se comprometieron a hacer para que así suceda.

Newell’s no da el brazo a torcer en el sueño de atraer a Messi. (Getty).

Sin embargo, Sensini eligió ser mucho más prudente que los dos dirigentes de mayor rango. “Cuando vos presionás a alguien desde las declaraciones por ahí no es bueno. Por ahí fueron declaraciones más de hincha, no sé cómo salió el tema. De parte de los que manejamos el fútbol, lo que te puedo decir es que si Leo quiere venir va a ser una decisión personal”, explicó.

Y agregó: “Creo que en el fondo debe tener ese pensamiento de volver, o jugar un año o terminar su carrera en el club en el que lo hizo cuando era chiquito. Esas ganas las tenemos todos. Pero también entiendo que del otro lado hay una persona, hay una familia y no hay que presionarlo. Si es que se da, tenemos que preparar el club, la ciudad, para que eso suceda”.

¿Ya hubo contactos entre Messi y Newell’s?

El vicepresidente de Newell’s Juan Manuel Medina había reconocido que existieron “contactos embrionarios” con el círculo íntimo de Lionel Messi, aunque inmediatamente aclaró que “se habló, se planteó la idea, pero todavía no hay definiciones”.

