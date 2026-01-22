Mascherano se ilusionó con la posibilidad de que Inter Miami juegue Copa Libertadores con Messi: “Sería genial”

Javier Mascherano no pudo evitar ilusionarse después que Jorge Mas, presidente de Inter Miami, saliera a ventilar públicamente que había iniciado conversaciones en CONMEBOL para que tanto los campeones de la MLS como los de la Liga MX puedan competir en futuras ediciones de la Copa Libertadores.

A días de haber iniciado la pretemporada con Lionel Messi liderando el grupo como capitán y varios refuerzos que ya se han sumado para jerarquizar un plantel que no solo deberá defender su estatus de campeón en la MLS sino que además se planteó el ambicioso objetivo de conquistar la Liga de Campeones de Concacaf, el entrenador argentino fue consultado sobre la posibilidad de competir también en CONMEBOL.

“Poder participar de una Copa Libertadores sería algo genial, que personalmente me encantaría. La verdad no tengo ni idea si es posible o no, no te puedo decir. Pero el deseo está, claramente. Si está la posibilidad, ojalá. Dependerá de los organizadores”, dijo Mascherano sin ocultar el entusiasmo.

Si del contacto con el fútbol sudamericano se trata, Inter Miami está listo para dar inicio a una gira que lo llevará a jugar con Alianza Lima en Perú el próximo 24 de enero, luego con Atlético Nacional de Medellín en Colombia el 31 y finalmente con Barcelona de Guayaquil en Ecuador el 7 de febrero.

El primer partido de la temporada oficial, por su parte, lo disputará el 21 de febrero en California frente a Los Angeles FC, en el inicio de la MLS; mientras que su estreno en Concachampions deberá esperar hasta la segunda semana de marzo, ya que como campeón de la liga estadounidense se salteará la primera ronda y recién jugará octavos de final ante el ganador de la llave entre Nashville y Atlético Ottawa.

¿Qué había dicho Jorge Mas sobre jugar Copa Libertadores?

Días atrás, el presidente de Inter Miami Jorge Mas le había confirmado a Olé que había sostenido conversaciones con la Conmebol para explorar opciones que permitan al equipo participar en la Copa Libertadores en el futuro cercano. “Obviamente, he tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) para ver la participación en la Copa Libertadores. Hay precedentes, porque clubes mexicanos han jugado este certamen”, fueron sus palabras.

“Se que son temas entre Concacaf y Conmebol, pero creo que si de alguna manera se puede seguir creciendo el fútbol hemisféricamente con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, creo que la competencia sería mejor por eso”, agregó para justificar su postura.

