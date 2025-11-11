Lionel Messi fue la figura excluyente de Inter Miami en la serie de tres partidos ante Nashville que le permitió clasificar por primera vez en su historia a la segunda ronda de los playoffs de la MLS, aportando un total de cinco goles y dos en el triunfo definitorio del pasado sábado, 4-0 en el Chase Stadium.

A los 38 años, sigue siendo ese futbolista decisivo que lo caracterizó durante su laureado paso por Barcelona, habiendo aportado ya 34 goles y 18 asistencias en los 31 partidos que disputó con el equipo en la temporada para dejar en claro que su renovación hasta 2028 está muy lejos de ser solo una cuestión de marketing.

Más allá de la vigencia plena que tiene ilusionados a los fanáticos de Inter Miami con la posibilidad de conquistar por primera vez la MLS y a los argentinos con la de verlo disputar un nuevo Mundial, cuya presencia todavía no confirmó, Lionel Messi confesó que recientemente hubo dos decisiones que lo tocaron de cerca y que lo llevaron a pensar en su retiro cercano.

En una entrevista exclusiva concedida al Diario Sport, se refirió a los retiros ya anunciados tanto de parte de Sergio Busquets como de Jordi Alba, con quienes forjó una relación de amistad en Barcelona que cruzó el océano y los llevó a los tres a convivir en Miami.

Messi viene de marcar un doblete en el triunfo 4-0 de Inter Miami sobre Nashville. (Getty).

“Es rarísimo. La verdad fue muy raro, sobre todo la situación de Jordi, porque no lo esperábamos. Con Busi lo hablamos más, él lo venía analizando y Jordi fue de un día para otro. Nos agarró en el vestuario y nos dijo que iba a comunicar que se retiraba, sin haberlo hablado antes. Fue más sorprendente porque fue de un día para otro”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Es una lástima, porque más allá de lo que disfrutamos dentro de la cancha, somos amigos y empezamos el desafío de venir a Miami juntos. Ves que cada vez queda menos y se va acercando el momento de todos también, porque somos de la misma generación, hicimos la carrera juntos y el haber podido compartir los últimos años juntos fue muy lindo”.

Messi evaluará día a día si jugará o no el Mundial

Con el deseo de competir intacto y un físico que lo sigue acompañando más allá de los recaudos lógicos de la edad, Lionel Messi no tiene sin embargo cien por ciento decidido que vaya a ser parte del próximo Mundial con la Selección Argentina.

Consultado respecto a la posibilidad de dar el presente en el certamen que se celebrará el año próximo con sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá, expresó: “No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente y estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”.

Y explicó: “La temporada nuestra es diferente a la de Europa, vamos a tener una pretemporada, pocos partidos hasta llegar al Mundial y veré en el día a día si me siento bien para estar como me gustaría estar. Estoy consciente de que es un Mundial y es lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo llevo con el día a día”.

