Las 12 frases de Lionel Messi en la entrevista exclusiva con Sport de Barcelona

En la previa de sumarse a los entrenamientos con la Selección Argentina de cara al amistoso contra Angola como visitante, Lionel Messi viajó de sorpresa a Barcelona y subió un posteo en el que compartió imágenes sobre su visita al Camp Nou, estadio en el que marcó una era.

Luego de esto, el delantero de Inter Miami rompió el silencio en diálogo con el medio español Sport. Allí habló sobre su deseo de volver al país, su presente en el elenco estadounidense, así como también palpitó el Mundial y se refirió a la proximidad del retiro.

El regreso a Barcelona

“Todas las cosas que me llevé de Barcelona, de la gente, de momentos como esos que vivimos, siempre me agarra un poco de nostalgia y extraño mucho todos esos momentos. Quizá lo disfruto más ahora que en el momento en el que pasaban las cosas por la dinámica del día a día y lo que llevaba jugar partido tras partido, sin poder disfrutar lo que estamos haciendo. Lo estoy viendo más relajado, de lejos. Después de un par de años que pasaron se vive mucho más”, inició sobre su vista al Camp Nou.

“Me gusta verlo porque fueron cosas muy importantes. Las imágenes que salieron fueron momentos puntuales donde pasaron cosas importantes y los lindos momentos son buenos de recordar”, siguió sobre el cambio que se viene en el estadio.

“Me quedó la sensación rara después de haberme ido por cómo se dio todo y porque terminé jugando mi último año sin gente por la pandemia. Después de toda la vida que estuve ahí no me fui como me lo imaginaba y soñaba. Me imaginaba jugando toda mi carrera en Europa en Barcelona y después si venir para Miami como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Fue un poco rara la despedida por la situación, pero creo que el cariño de la gente siempre va a estar por todo lo que hemos pasado. Fueron 16 años en el primer equipo y 21 desde que llegué al club cuando tenía 13 años. Es mucho tiempo, muchas cosas vividas y el cariño va a estar siempre”, agregó sobre sus recuerdos en el club.

“Lo que pasa siempre en el fútbol. Aparecen nuevos jugadores, nueva gente, pero la historia nunca se olvida, no solo conmigo, sino con toda la gente que pasó por el club, que es muy importante y consiguió ayudar para que el club sea más grande. Va a ser siempre recordada con cariño y eso no se olvida nunca”, sumó, respecto al cariño de la gente.

“Es difícil quedarme con un momento. Gracias a Dios pude vivir muchos momentos. Generalmente cuando se habla de felicidad vamos a los títulos, a las cosas importantes que conseguimos. El primer sextete con Guardiola fue extraornidario, la última Champions con Luis Enrique también. Me quedo con todo lo que vivimos y con lo que crecí como persona y jugador. Cuando veo imágenes me vienen flashes de lo que pasó, lo que vivimos y me quedo con todo”.

Siguiendo por la misma línea, tiró: “Me quedo con el ser parte de este club, de haber llegado desde chiquito y haber crecido toda mi vida en Barcelona. Estoy agradecido de llegar a este lugar cuando era un niño y del crecimiento de mis hijos en la ciudad. Estoy agradecido con el club y la ciudad, porque llegué de chiquito, pasé toda mi vida ahí y son muchísimas cosas con lo que tengo para quedarme”.

Además, afirmó que tanto él como su familia piensan en el regreso a vivir en la ciudad: “Tengo muchas ganas de ir para ahí, extrañamos mucho Barcelona, con los nenes y con mi mujer hablamos cosas de Barcelona. La idea es volver a nuestra casa y es lo que deseamos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado y va a ser emocionante volver a vivir y recordar todo lo que fue eso, más allá de que sea diferente el estadio. Estoy agradecido por el cariño de siempre”.

Para cerrar, confesó que sigue el día a día del elenco de Hansi Flick: “Sigo al equipo, es más, somos varios los que estamos juntos y siempre comentamos, charlamos de todas las situaciones que pasan en el club, de los resultados y del juego”.

La comparación entre París y Miami

Otros de los temas que tocó el argentino fue sobre su experiencia tanto en París como en Miami. Más allá de lo futbolístico, destacó cómo fue su vida en ambas ciudades.

“También parece que Paris fue un infierno y tampoco fue así. Cuando digo que no la pasé bien es porque no me sentía bien en lo que hacía en el día a día, en los partidos, en los entrenamientos. No me sentía bien, pero la verdad que a nivel familia fue una experiencia muy buena, la ciudad es espectacular y lo disfrutamos. Fue todo nuevo para nosotros y fue muy difícil porque no fue una elección, se dio así”, inició.

“Es verdad que no me sentía bien en el día a día con lo que me gusta hacer. En Miami disfrutamos del día a día, es una vida similar a la que hacía en Barcelona, con el club cerca, el colegio de los chicos cerca. Vivimos alejados de la ciudad y disfrutamos de otra manera el día a día, más relajados, sin tanta presión aunque siga queriendo ganar y conseguir todos los objetivos”, siguió.

“Obviamente queremos, pero la presión es otra y eso hace que vivamos más relajados, de disfrutar de la familia y estar más tiempo en el día a día en casa, de llegar a casa y no pensar tanto tiempo en el fútbol. Eso te hace vivir de otra manera, antes me pasaba que el resultado y el día a día me controlaba los ánimos y a veces llegaba malhumorado a casa. Estamos bien acá”, concluyó.

Por otro lado, explicó su decisión de llegar a Inter Miami: “Al final es lo que hice toda mi vida de chiquito, porque lo que me gusta es jugar al fútbol y competir. No me gusta perder a nada y cada vez que salgo a una cancha entro para ganar o intentar ganar. Me gusta competir y era un poco el desafío mío y de los chicos que llegamos. Vinimos a un club de muy pocos años, que estaba en pleno crecimiento”.

Y sumó: “Era un poco llevarlo a que sea un club competitivo, a que pelee por títulos y poder acompañarlo en el crecimiento. Creo que lo hicimos y estoy feliz de cómo se dieron estos años. Mientras me sienta bien en la cancha lo voy a seguir haciendo de la misma manera. En el momento que vea que físicamente no estoy bien o que no lo disfruto será el momento del fin. Hoy lo disfruto, me siento bien”.

La posibilidad del retiro

“Es rarísimo. La verdad fue muy raro, sobre todo la situación de Jordi, porque no lo esperábamos. Con Busi lo hablamos más, él lo venía analizando y Jordi fue de un día para otro. Nos agarró en el vestuario y nos dijo que iba a comunicar que se retiraba, sin haberlo hablado antes. Fue más sorprendente porque fue de un día para otro. Es una lástima, porque más allá de lo que disfrutamos dentro de la cancha, somos amigos y empezamos el desafío de venir a Miami juntos”, comentó respecto a los retiros de Busquets y Alba.

Además, se refirió a su posible retiro: “Ves que cada vez queda menos y se va acercando el momento de todos también, porque somos de la misma generación, hicimos la carrera juntos y el haber podido compartir los últimos años juntos fue muy lindo”.

El pálpito del Mundial

“Obviamente que me ilusiona, un Mundial es especial y es especial jugar con la Selección en competencias importantes, más después de haberlo ganado. No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente y estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo. La temporada nuestra es diferente a la de Europa, vamos a tener una pretemporada, pocos partidos hasta llegar al Mundial y veré en el día a día si me siento bien para estar como me gustaría estar. Estoy consciente de que es un Mundial y es lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo llevo con el día a día”, dijo sobre la posibilidad de jugar la próxima Copa del Mundo.

En síntesis