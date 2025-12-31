Los 5 mejores jugadores argentinos del 2025: para Scaloni, uno de ellos es suplente

Argentina tiene muchísimos futbolistas a lo largo y a lo ancho del planeta como para elegir. En ese contexto, hay cinco de ellos que fueron los mejores de este 2025, sorprendiendo a propios y extraños. Así las cosas, se habla de que Lionel Scaloni cuenta con un abanico de nada más ni nada menos que 65 opciones a disposición.

El primero de los jugadores que voy a nombrar es Enzo Fernández. Fue líder y también capitán en muchas ocasiones en un Chelsea en construcción. Poco a poco, Enzo Maresca fue encontrando las maneras de triunfar. Y el volante argentino tuvo sus épocas de irregularidad, pero fue uno de los puntos más fuertes.

El jugador surgido de River aceitó por demás esa dupla con Moisés Caicedo en la mitad de la cancha, acoplándose perfecto en esa ofensiva donde hoy es mediapunta. Ya dejó de ser el volante central de Chelsea, aunque puede hacer las veces de doble 5 con otro integrante. Crea ocasiones y empezó a sentirse feliz en los Blues.

El segundo de los jugadores que vamos a tener en cuenta es Marcos Senesi. Una sorpresa porque, más allá de que su rendimiento era positivo en Países Bajos, Bournemouth no era un destino especial para él. Empezó el año siendo suplente, pero poco a poco se ganó la titularidad nuevamente, la cual había perdido por una lesión.

Hoy es uno de los mejores centrales que se pueden encontrar en el panorama inglés. De hecho, no va a renovar el contrato con su actual conjunto y ya se habla de varios interesados como Barcelona, Juventus e incluso el mencionado Chelsea. Es un central zurdo con gran pie para salir a ofensiva. Hasta ofreció asistencias fundamentales para cosechar resultados positivos.

Por supuesto, también hay que hablar de Julián Álvarez, que tuvo un año con un primer semestre espectacular, en el cual se despachó con goles y asistencias, posicionándose como uno de los futbolistas más fuertes de Atlético de Madrid. Fue una de esas armas ofensivas que, aun teniendo que recorrer 50 metros hasta el arco rival, encontró las formas de lastimar.

Publicidad

Publicidad

Sí, acumula 11 goles en 23 partidos en la temporada actual y no son números tan positivos, pero su primer semestre fue de colección. Además, según Opta, ningún jugador sudamericano hizo más goles en las cinco grandes ligas de Europa en 2025. Como si esto fuese poco, 9 de estas anotaciones fueron fundamentales para abrir el marcador.

ver también Así sería un torneo de 20 equipos en el fútbol argentino según la IA: los 10 que descenderían y el flamante campeón tras la purga

Otros de los jugadores que tenemos que nombrar es Nico Paz, una de las grandes apariciones ofensivas de los últimos tiempos. Es un jugador que se asentó en la Selección Argentina como una alternativa de peso para el Mundial, pero además como un futbolista que lidera, de gran manera, el Como de Cesc Fábregas, un conjunto que depende de él en gran medida.

Nico Paz aporta goles, asistencias y formas de lastimar a los contrincantes. A su vez, siempre se guarda una cuota de creatividad que marca la diferencia. Tiene toda la pinta de que irá a la Copa del Mundo porque ya es una de las fijas que tiene Scaloni a día de hoy. Si bien no tiene un lugar como titular, es una gran alternativa.

Publicidad

Publicidad

Y, como no podía ser de otra manera, uno de los cinco mejores es Lionel Messi, que tuvo una vigencia absoluta durante el año. Terminó el 2025 siendo campeón de la MLS por primera vez en la historia de Inter Miami, marcando 46 goles en 53 partidos y metiéndose en la puja de los grandes goleadores del año junto con Kylian Mbappé, Harry Kane o Erling Haaland.

La Pulga fue parte del equipo ideal de la competencia en 2025 y sigue lastimando con goles, asistencias y desequilibrio individual. De hecho, a la MLS le podemos cuestionar muchas cosas, pero que se corre, se corre. Y Leo está a la altura, no solo jugando, sino también aportando un gran desgaste físico a los 38 años de edad.

Publicidad