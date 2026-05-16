Cómo ver River vs. Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

En el Monumental, el Millonario y el Canalla se enfrentan en un duelo muy picante, donde buscarán llegar a la final.

En el Estadio Monumental, por la semifinal del Torneo Apertura, River recibe a Rosario Central para conocer al primer clasificado a la final del certamen. El ganador de esta llave irá frente al vencedor del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano, que jugarán en La Paternal.

El Millonario, que terminó en la segunda posición del Grupo B tras las 16 fechas de la fase regular, llegó a esta instancia luego de imponerse, en su casa, frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 2-0 tras los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

Por su parte, el Canalla clasificó en la cuarta posición dentro de la misma zona y tras vencer con categoría a Independiente, ante Racing tuvo un triunfo por 2-1, repleto de polémicas, donde el árbitro Darío Herrera quedó en el ojo de la tormenta por sus fallos. Tras el tanto de Matías Zaracho, llegaron los goles de Gastón Ávila y Enzo Copetti.

Esta será la segunda vez que estos equipos se enfrenten en lo que va del Torneo Apertura. Por la fecha 3 del Grupo B se cruzaron en el Gigante de Arroyito y fue empate sin goles.

Rosario Central y River será una de las semifinales del Torneo Apertura.

Qué canal pasa River vs. Rosario Central por el Torneo Apertura

El encuentro entre el Millonario y el Canalla correspondiente a la semifinal del Torneo Apertura, que comienza a las 19:30 horas, podrá verse en vivo por televisión tanto a través de la señal de ESPN Premium como de TNT Sports.

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La posible formación de River vs. Rosario Central

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Maximiliano Meza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de Rosario Central vs. River

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

La terna arbitral para River vs. Rosario Central

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

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Nicolás Ramírez, el árbitro de River – Rosario Central.

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