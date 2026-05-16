Cómo ver River vs. Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

En el Estadio Monumental, por la semifinal del Torneo Apertura, River recibe a Rosario Central para conocer al primer clasificado a la final del certamen. El ganador de esta llave irá frente al vencedor del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano, que jugarán en La Paternal.
El Millonario, que terminó en la segunda posición del Grupo B tras las 16 fechas de la fase regular, llegó a esta instancia luego de imponerse, en su casa, frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 2-0 tras los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.
Por su parte, el Canalla clasificó en la cuarta posición dentro de la misma zona y tras vencer con categoría a Independiente, ante Racing tuvo un triunfo por 2-1, repleto de polémicas, donde el árbitro Darío Herrera quedó en el ojo de la tormenta por sus fallos. Tras el tanto de Matías Zaracho, llegaron los goles de Gastón Ávila y Enzo Copetti.
Esta será la segunda vez que estos equipos se enfrenten en lo que va del Torneo Apertura. Por la fecha 3 del Grupo B se cruzaron en el Gigante de Arroyito y fue empate sin goles.
Rosario Central y River será una de las semifinales del Torneo Apertura.
Qué canal pasa River vs. Rosario Central por el Torneo Apertura
El encuentro entre el Millonario y el Canalla correspondiente a la semifinal del Torneo Apertura, que comienza a las 19:30 horas, podrá verse en vivo por televisión tanto a través de la señal de ESPN Premium como de TNT Sports.
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La posible formación de River vs. Rosario Central
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Maximiliano Meza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
La posible formación de Rosario Central vs. River
Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
La terna arbitral para River vs. Rosario Central
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Laura Fortunato
Nicolás Ramírez, el árbitro de River – Rosario Central.