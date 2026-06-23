Peter Schmeichel pidió la anulación del primer gol de Lionel Messi a Austria: “El VAR debió llamar”

El ex arquero danés aseguró que la jugada que abrió el partido para la Albiceleste se originó con una infracción. Además, lo comparó con el penal que le cometieron a Lautaro.

Así como algunos sectores muy particulares del mundo del fútbol pidieron tarjeta roja para Lionel Messi en el debut ante Argelia, ahora el reclamo arbitral pasa por su gol. Peter Schmeichel, histórico ex arquero danés, aseguró que el 1 a 0 de la Selección Argentina a Austria debió haber sido anulado.

Para el legendario ex futbolista, la jugada que finaliza el 10 comienza con una infracción de Alexis Mac Allister sobre Xaver Schlager. De hecho, fue la acción que todo el banco austríaco reclamó luego de que el capitán la mandara a guardar tras el pase de Facundo Medina.

“No le voy a quitar el brillo a Messi. Creo que ha estado fantástico. Pero no creo que ese gol debió haber valido. Piensen en cómo consiguieron el penal. Fue una patada desde atrás a través del jugador. Ahora, esto también es un tiro libre”, expresó Schmeichel en la televisión estadounidense.

Y continuó: “Mac Allister derribó a Schlager de una patada. Eso debió haber sido un tiro libre y luego llegó el gol. El VAR debió haber echado eso para atrás. Ese es un error claro y obvio por parte del árbitro. Lo siento un poco por Austria”.

Even Peter Schmeichel says that Lionel Messis goal shouldn’t have stood.



Legends are also clocking it 🤣 pic.twitter.com/zDwvDvmw1Z — America Vison (@Americavision7) June 22, 2026

Los 4 récords que rompió Messi ante Austria

Mayor goleador histórico de los Mundiales: 18 (Superó a Miroslav Klose, con 16).

Más partidos disputados en Mundiales: 28 (Estiró su marca).

Más victorias en Mundiales: 18 (Superó a Klose, con 17).

Más minutos en Mundiales: 2.489 (Superó a Paolo Maldini, con 2.217).

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Argentina, clasificado a 16avos de final como líder

Con las victorias ante Argelia y Austria, el elenco comandado por Lionel Scaloni aseguró su presencia en la próxima ronda. El próximo sábado, a las 23, cerrará la fase de grupos ante Jordania en Dallas.

La victoria 2 a 1 de Argelia sobre Jordania le aseguró a la Albiceleste ser el primero del grupo. El sistema de desempate olímpico le impide a cualquiera de las otras selecciones alcanzar a los de Lionel Scaloni, incluso perdiendo el último partido.