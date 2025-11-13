Atento Messi: el histórico cambio que anunció la MLS para equilibrarse con las principales ligas de Europa

Con 38 años, Lionel Messi aún no está listo para colgar los botines. El delantero argentino, que quiere alcanzar el récord de 6 Mundiales disputados en 2026, acaba de renovar su contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028, por lo que se espera que continúe entregando goles.

Por su extensión de vínculo en las Garzas, el argentino será testigo e incluso protagonista del histórico cambio que acaba de anunciar la Major League Soccer. La principal competencia de Estados Unidos cambiará su calendario para estar a la par de los torneos más importantes de Europa.

Según explicó la MLS, a partir de la temporada 2027-28, su campeonato se desarrollará desde julio, en el verano del hemisferio norte, hasta finales de mayo, tal como ocurre en las principales competencias del viejo continente. De esta manera, el evento dejará de disputarse de febrero a octubre, como hasta ahora.

Para completar esta modificación, el torneo estadounidense deberá afrontar una edición de transición, que se jugará en el primer semestre del 2027. Se desarrollará con apenas 14 partidos de temporada regular y con los habituales Playoffs y la MLS Cup.

El nuevo calendario de la MLS a partir de 2027. (Foto: MLS)

“El cambio de calendario es una de las decisiones más importantes de nuestra historia. Al alinear nuestro calendario con el de las mejores ligas del mundo, fortaleceremos la competitividad global de nuestros clubes, crearemos mejores oportunidades en el mercado de fichajes y garantizaremos que nuestros Playoffs de la Copa Audi MLS sean el centro de atención sin interrupciones. Esto marca el inicio de una nueva era para nuestra liga y para el fútbol en Norteamérica”, explicó el comisionado Don Garber sobre la decisión.

Mauricio Pochettino opinó sobre el cambio de calendario

“Sin duda, este es un gran paso adelante para la MLS para estar a la altura de las mejores ligas del mundo. Habiendo dirigido equipos de clubes y ahora la Selección Nacional de Estados Unidos, la capacidad de alinearnos con el calendario internacional tendrá un impacto enormemente positivo para jugadores, entrenadores y clubes”, comenzó el entrenador argentino.

Y completó, enfocándose en el impacto para el plano internacional: “Esto también se extiende más allá de las selecciones nacionales mayores; nos permitirá tener acceso a los jugadores de las selecciones juveniles durante períodos cruciales de la competición internacional, impulsando aún más su desarrollo”.

