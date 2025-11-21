Es tendencia:
La ambiciosa obra que proyecta Inter Miami para complementar su nuevo estadio y Lionel Messi podría no llegar a disfrutar

Aunque el estadio del Freedom Park abrirá sus puertas para el inicio de la próxima temporada, hay un importante complemento que se planificó para el predio del que el argentino no llegaría a disfrutar como jugador.

Por Juan Ignacio Portiglia

El capitán renovó contrato con Inter Miami hasta 2028.
Se sabe que un factor clave en la renovación del contrato de Lionel Messi con Inter Miami, hasta diciembre de 2028, tuvo que ver con el deseo de contar con quien para muchos es el mejor futbolista de la historia como figura atrayente durante los primeros años de vida del Freedom Park, nuevo estadio que está construyendo el club y que esperan pueda ser estrenado ya para los inicios de la temporada 2026.

El inmueble que reemplazará al Chase Stadium se ubica en un terreno próximo al Aeropuerto Internacional de Miami, cerca del centro de la ciudad y su construcción comenzó en 2023, a poco de la llegada del astro argentino a la franquicia.

Según se encargaron de explicar desde Inter, será símbolo de crecimiento del fútbol en la región y un bastión clave para el acercamiento de la institución a eventos de máxima jerarquía internacional, tanto a nivel de clubes como de selecciones.

Abarcando 53 hectáreas, se integra como un plan orientado a la comunidad, con fuerte énfasis en la cultura y la conexión urbana. Entre sus principales características sobresale el estadio con 25 mil butacas, pero también contempla un parque público de más de 23 hectáreas que llevará el nombre del propietario del club Jorge Mas Canosa, y tendrá campos deportivos comunitarios, zonas comerciales y gastronómicas, oficinas, hoteles y espacios de entretenimiento.

Una de las últimas obras en ser reveladas del proyecto es la construcción de un anfiteatro con capacidad para alrededor de 5 mil espectadores que permitirá también la realización de espectáculos y eventos de diversa índole, aunque las estimaciones para su realización determinan que Lionel Messi podría no llegar a disfrutarlo como jugador del club.

Es que según avanzó el periodista José Armando Jaramillo, el proyecto completo estaría finalizado recién en 2030, dos años después de la fecha de expiración del contrato del argentino, quien tendrá 41 años una vez cumplido ese vínculo y podría tomar la decisión de poner fin a su carrera profesional.

De lo que sí podrá disfrutar Lionel Messi además del estadio que abrirá sus puertas para el inicio de la próxima temporada será del estacionamiento, los primeros terrenos de juego comunitarios y los espacios gastronómicos que son prioritarios en la obra.

Messi y el anhelo de jugar en el Freedom Park

En sus primeras palabras tras renovar el vínculo contractual con Inter Miami hasta diciembre de 2026, Lionel Messi dejó claro que está muy involucrado con el proyecto del nuevo estadio y con el crecimiento tanto de Inter Miami como del fútbol en la región.

“Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular”, expresó.

En síntesis

  • El contrato de Lionel Messi con Inter Miami se renovó hasta diciembre de 2028.
  • El Freedom Park, nuevo estadio del club, tendrá 25 mil butacas y se estrenaría a inicios de la temporada 2026.
  • El proyecto completo del Freedom Park, que abarca 53 hectáreas, estaría finalizado recién en 2030.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

