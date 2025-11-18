En Barcelona se niegan a poner el nombre de Lionel Messi a su renovado estadio: el motivo

La foto que Lionel Messi se tomó en el renovado del Barcelona y que no tardó en dar la vuelta al mundo no solo ilusionó a muchos fanáticos con la posibilidad de un regreso, a lo que el propio presidente Joan Laporta le bajó al mínimo la expectativa, sino que además instaló el debate sobre la conveniencia o no de rebautizar al mismo con su nombre.

De momento es el Spotify Camp Nou y este mismo lunes se confirmó que el equipo culé volverá a jugar allí después de 904 días, recibiendo este sábado al Athletic de Bilbao por la decimotercera fecha de LaLiga de España. En la previa de esa vuelta, fue la propia vicepresidente del club Elena Fort la que dejó claro que no tienen ninguna intención de añadir “Lionel Messi” al nombre del estadio.

“En el barcelonismo intentamos no personificar demasiado las instalaciones y los espacios, con alguna excepción. Sí que es cierto que está el Estadi Johan Cruyff”, expresó en un intento de justificar la decisión que sin embargo incluyó un ejemplo de todo lo contrario.

Y agregó: “En su día hubo un intento de poner el nombre de Gamper, que es el fundador, y la propia masa barcelonista no lo aceptó. Hay muchas maneras de hacer homenajes”. Así, la vicepresidente explicó que los tributos y homenajes a los ídolos deben “evitar decisiones impulsivas que puedan generar polémica”.

El homenaje próximo que sí está encaminado por confirmación del propio Joan Laporta es una estatua que se erigiría en las afueras del Camp Nou. “Estoy seguro de que Messi volverá a estar atado al Barça cuando acabe su carrera profesional en el Inter de Miami. No sé qué hará, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas. Messi merece el homenaje más bonito del mundo. Debería tener una estatua en el Camp Nou, es de justicia”, reconoció el presidente.

¿Qué dijo Laporta sobre un posible regreso de Messi?

Joan Laporta, el presidente que carga sobre sus espaldas con la mochila de no haber sido capaz de retener a Lionel Messi en el club, desestimó la posibilidad de su regreso como futbolista profesional: “Por respeto a todos, no es realista hablar de su regreso como jugador”, manifestó días atrás.

El mensaje de Messi que ilusionó a los hinchas

Las fotos de su reciente visita al Camp Nou que Lionel Messi publicó en sus redes sociales fueron acompañadas de un mensaje que desató la ilusión de los hinchas con verlo regresar. “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo“, escribió.

