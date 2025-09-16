¿Juega Lionel Messi hoy en Inter Miami vs. Seattle Sounders por la MLS?

Se viene el 27° partido de Inter Miami en esta temporada de la MLS y el rival de turno será un reciente verdugo del conjunto dirigido por Javier Mascherano, ya que las Garzas enfrentarán a Seattle Sounders en condición de local.

Los rosados buscarán revancha de aquella derrota con goleada en la final de la Leagues Cup y quieren un triunfo en el Chase Stadium para acomodarse en la zona de playoffs de la Conferencia Este. Para intentar conseguir esta ansiada victoria en la MLS, Lionel Messi estará en condiciones de jugar desde el arranque.

Es por esto que, de no mediar inconvenientes, el astro rosarino dirá presente en el compromiso que se disputará desde las 20:30 de Argentina y (19:30 de Miami). A continuación, las formaciones de ambos equipos.

Formaciones de Inter Miami y Seattle Sounders

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright; Lionel Messi y Tadeo Allende.

Seattle Sounders: Andrew Thomas; Alexander Roldan, Yeimar Gómez, Jackson Ragen, Reed Baker-Whiting; Pedro De la Vega o Albert Rusnak, Obed Vargas, Cristian Roldan; Osaze De Rosario, Jesus Ferreira y Paul Rothrock.

Minuto a minuto de Inter Miami y Seattle Sounders

Publicidad