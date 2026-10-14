Messi y De Paul se combinaron para un nuevo triunfo de Inter Miami en la MLS

El rosarino le aportó una asistencia al mediocampista en el duelo ante New York City FC.

En una nueva jornada de la temporada regular de la MLS, Inter Miami recibió este miércoles a New York City FC en el Nu Stadium. Lionel Messi fue titular y volvió a ser clave para su equipo con aportes en goles.

En apenas 20 minutos del encuentro, Luis Suárez sacó una asistencia de la galera para que Germán Berterame anotara el primero de la noche. Luego, una conexión entre campeones del mundo con la Selección Argentina estiró la diferencia antes del entretiempo.

Es que Messi soltó hacia su izquierda para Rodrigo De Paul, que llegaba suelto y de frente al arco sobre la medialuna. El mediocampista controló y sacó un derechazo que se clavó en el ángulo para el 2-0, que terminaría siendo definitivo.

¡De Leo para Rodri y ya lo gana @InterMiamiCF 2-0! 🇦🇷🚀 pic.twitter.com/dqJ6FUxGCl — MLS Español (@MLSes) October 15, 2026

El elenco dirigido por Kily González manejó los hilos del segundo tiempo con la ventaja a su favor para quedarse con los tres puntos. En la última, Nicolás Fernández Mercau falló un penal ante Dayne St Clair. De esta manera, Inter Miami llegó a 52 unidades y defendió su segundo lugar, aún a 14 unidades del líder de la Conferencia Oeste, Nashville.

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