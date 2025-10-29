Es tendencia:
logotipo del encabezado
Inter Miami

Tras la renovación de Messi, otro argentino puso en duda su continuidad en Inter Miami: “No depende de mí”

El jugador dijo no saber qué le deparará 2026 una vez que finalice su contrato en diciembre. Antes de resolverlo, espera poder conquistar el título en la MLS.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
Bajo la conducción de Lionel Messi, Inter Miami busca superar por primera vez la primera ronda de playoffs en la MLS.
© Getty ImagesBajo la conducción de Lionel Messi, Inter Miami busca superar por primera vez la primera ronda de playoffs en la MLS.

Mientras el plantel que conduce Javier Mascherano se prepara para volver a verse las caras con Nashville, en busca de una victoria en condición de visitante que le permita avanzar a la segunda ronda de los playoffs de la MLS sin necesidad de disputar un tercer partido, la dirigencia de Inter Miami ya trabaja en el armado de la plantilla con la que afrontará la temporada 2026.

En ese sentido, la noticia saliente fue la renovación de Lionel Messi hasta diciembre de 2028 y poco después se confirmó la continuidad de Yannick Bright, futbolista de 24 años nacido en Italia y drafteado el año pasado por la franquicia. Se sabe, por otro lado, que no continuarán dos emblemas como Jordi Alba y Sergio Busquets, mientras que quedan varias otras situaciones individuales por resolverse.

Una de ellas es la de Marcelo Weigandt, defensor que arribó al club el año pasado cedido por Boca, donde tiene contrato hasta 2027, y que si bien había prolongado el préstamo para seguir con el equipo en este 2025 no tiene claro ahora cuál será su destino después de diciembre.

“La verdad que todavía no he hablado. Estoy concentrado en el día a día. Ahora estamos en una circunstancia que define muchas cosas y uno tiene la mente puesta ahí para disfrutar del día a día, de los compañeros, de cada final que nos toca jugar. Mi mente está en eso”, explicó Chelo en la habitual rueda de prensa que organiza el club previo al inicio de los entrenamientos matutinos.

Weigandt dijo no saber qué le deparará el futuro en 2026. (Getty).

Weigandt dijo no saber qué le deparará el futuro en 2026. (Getty).

Pero al ser consultado sobre si tenía el deseo de continuar siendo jugador de Inter Miami, estuvo lejos de ser contundente en su respuesta: “Me gustarían muchísimas cosas pero no solo depende de mí sino de otros factores. Estoy muy tranquilo, disfrutando el día a día y muy metido en la competencia”, dijo.

Publicidad

Sus planes después de diciembre

Aunque Marcelo Weigandt dijo no saber cuál será su destino a partir de enero de 2026, aseguró que estará preparado para afrontar de la mejor manera el desafío que se le presente, sea en Miami, teniendo que volver a Boca o en cualquier otro equipo que le abra las puertas y lo seduzca.

“En mis vacaciones siempre he entrenado, siempre me mantuve en forma. Por ahí soy un chico que cuando tiene vacaciones se toma cinco días, una semana y el cuerpo ya pide otra vez volver al ritmo que uno lleva durante todo el año”, explicó Chelo.

Y agregó: “Amo lo que hago y siempre trato de mantenerme en forma, de estar siempre conectado con el fútbol aunque sea entrenando aparte con un profe. Uno siempre tiene que tomar un descanso de una semana para relajar con su familia, disfrutarlos también porque para los que la tenemos lejos se extraña. Pero siempre hay que estar enfocado y mantenerse“.

Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Messi eligió entre Pelé y Maradona: ''Trascendía cualquier cosa''
Selección Argentina

Messi eligió entre Pelé y Maradona: ''Trascendía cualquier cosa''

Con un doblete de Messi, Inter Miami goleó a Nashville en el primer capítulo de la serie
MLS

Con un doblete de Messi, Inter Miami goleó a Nashville en el primer capítulo de la serie

Los 2 mil millones de dólares que hay detrás de la renovación de Lionel Messi: “Es una bendición”
Lionel Messi

Los 2 mil millones de dólares que hay detrás de la renovación de Lionel Messi: “Es una bendición”

El jugador que confirmó que Valentín Barco acertó con su temprana salida de Boca: “Avanzó”
Fútbol europeo

El jugador que confirmó que Valentín Barco acertó con su temprana salida de Boca: “Avanzó”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo