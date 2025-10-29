Tras la renovación de Messi, otro argentino puso en duda su continuidad en Inter Miami: “No depende de mí”

Mientras el plantel que conduce Javier Mascherano se prepara para volver a verse las caras con Nashville, en busca de una victoria en condición de visitante que le permita avanzar a la segunda ronda de los playoffs de la MLS sin necesidad de disputar un tercer partido, la dirigencia de Inter Miami ya trabaja en el armado de la plantilla con la que afrontará la temporada 2026.

En ese sentido, la noticia saliente fue la renovación de Lionel Messi hasta diciembre de 2028 y poco después se confirmó la continuidad de Yannick Bright, futbolista de 24 años nacido en Italia y drafteado el año pasado por la franquicia. Se sabe, por otro lado, que no continuarán dos emblemas como Jordi Alba y Sergio Busquets, mientras que quedan varias otras situaciones individuales por resolverse.

Una de ellas es la de Marcelo Weigandt, defensor que arribó al club el año pasado cedido por Boca, donde tiene contrato hasta 2027, y que si bien había prolongado el préstamo para seguir con el equipo en este 2025 no tiene claro ahora cuál será su destino después de diciembre.

“La verdad que todavía no he hablado. Estoy concentrado en el día a día. Ahora estamos en una circunstancia que define muchas cosas y uno tiene la mente puesta ahí para disfrutar del día a día, de los compañeros, de cada final que nos toca jugar. Mi mente está en eso”, explicó Chelo en la habitual rueda de prensa que organiza el club previo al inicio de los entrenamientos matutinos.

Weigandt dijo no saber qué le deparará el futuro en 2026. (Getty).

Pero al ser consultado sobre si tenía el deseo de continuar siendo jugador de Inter Miami, estuvo lejos de ser contundente en su respuesta: “Me gustarían muchísimas cosas pero no solo depende de mí sino de otros factores. Estoy muy tranquilo, disfrutando el día a día y muy metido en la competencia”, dijo.

Sus planes después de diciembre

Aunque Marcelo Weigandt dijo no saber cuál será su destino a partir de enero de 2026, aseguró que estará preparado para afrontar de la mejor manera el desafío que se le presente, sea en Miami, teniendo que volver a Boca o en cualquier otro equipo que le abra las puertas y lo seduzca.

“En mis vacaciones siempre he entrenado, siempre me mantuve en forma. Por ahí soy un chico que cuando tiene vacaciones se toma cinco días, una semana y el cuerpo ya pide otra vez volver al ritmo que uno lleva durante todo el año”, explicó Chelo.

Y agregó: “Amo lo que hago y siempre trato de mantenerme en forma, de estar siempre conectado con el fútbol aunque sea entrenando aparte con un profe. Uno siempre tiene que tomar un descanso de una semana para relajar con su familia, disfrutarlos también porque para los que la tenemos lejos se extraña. Pero siempre hay que estar enfocado y mantenerse“.

