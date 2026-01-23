Un argentino que tenía contrato hasta diciembre rescindió con Inter Miami y Messi pierde a otro amigo

Poco a poco Lionel Messi va perdiendo de su lado a esos amigos que le dio el fútbol y que guiados por su presencia habían querido formar parte del ambicioso proyecto deportivo de Inter Miami. Primero Sergio Busquets y de manera mucho más sorpresiva Jordi Alba decidieron poner fin a su carrera el año pasado. Y ahora fue un argentino quien tomó la decisión de despedirse del club.

Oscar Ustari, arquero que junto a La Pulga fue campeón del Mundial Sub 20 de 2005 con la Selección Argentina y que un año más tarde compartió su primera convocatoria a un Mundial de mayores, en Alemania, decidió rescindir el vínculo que lo ligaba hasta diciembre de este año para buscar nuevo destino a sus 39 años.

La decisión del arquero que fue pieza clave en el Mundial de Clubes pero que perdió la titularidad en MLS mucho tuvo que ver con el fichaje de Dayne St. Clair, destacado como arquero del año en la liga estadounidense, y la renovación de Rocco Ríos Novo, quien lo había relegado al banco de suplentes.

La ausencia de Ustari en el inicio de la pretemporada había despertado las sospechas que desde el portal Deporte Total USA terminaron de confirmar a última hora del jueves: su decisión es dejar el club, descartando ofrecimientos para continuar vinculado como parte del cuerpo técnico.

Ustari y Messi posan con la MLS Cup. (Getty).

El hecho de que previamente hubiera aceptado firmar contrato por todo 2026 y que no haya aceptado las propuestas para seguir en Inter Miami en otro rol hace previsible que el arquero de 39 años todavía quiera jugar un último año como profesional, para lo que deberá buscar nuevo destino con el pase en su poder. Un regreso al fútbol argentino, donde atajó por última vez en Newell’s hace una década, es una posibilidad que lo seduce.

Confirmada la continuidad de Ríos Novo

Después de algunas idas y vueltas sobre las condiciones del nuevo contrato, Rocco Ríos Novo, nacido en Los Angeles pero formado en Argentina, acordó su renovación con Inter Miami, que compró a Lanús la totalidad de su ficha, hasta la 2029, con posibilidad de extenderla hasta 2030.

El arquero de 23 años pasó entonces a ser propiedad del club tras un préstamo inicial el año pasado que lo convirtió en una pieza clave en la histórica campaña que conquistó la MLS Cup en 2025. Participó en todos los partidos de postemporada del equipo, dejando su arco en cero en dos importantes ocasiones. En total, Ríos Novo disputó 19 partidos en todas las competiciones en 2025, con un total de cinco partidos sin recibir goles.

