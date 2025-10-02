Benjamín Cremaschi hizo lo que ni Mastantuono ni Echeverri para disputar el Mundial Sub 20 que ya lo destacó como figura: “Fue simple”

Benjamín Cremaschi, hijo de padres argentinos y excompañero de Lionel Messi en Inter Miami, no tardó en destacarse en el Mundial Sub 20 que se está celebrando en Chile, aportándole tres goles a la Selección de Estados Unidos en su estreno con goleada 9-1 ante Nueva Caledonia.

Como sucedió con Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, dos futbolistas que no fueron cedidos para representar a la Selección Argentina que conduce Diego Placente, el estadounidense también cambió de club justo antes del inicio del certamen internacional FIFA, arribando al Parma italiano para hacer su primera experiencia en Europa. Pero a diferencia de estos, ya había planteado desde el inicio de las negociaciones que ser mundialista era para él una prioridad.

Así se encargó de explicarlo después de ser elegido como el mejor jugador del partido en el estreno de Estados Unidos en Chile: “Cuando empezamos a hablar con el Parma, creo que quedó claro, porque siempre lo dijimos, que queríamos estar acá, que quería ser parte de esta Sub 20, de este Mundial. La verdad que con ellos fue simple, fue fácil que me dejaran tener la oportunidad de representar a mi país en un torneo internacional. Estoy agradecido con cómo me abrió las puertas el Parma, que me recibió muy bien y me dejó venir acá para competir por mi país”, explicó el futbolista que ya fue también olímpico en París 2024.

Claro que la llegada de Benjamín Cremaschi al Parma no es comparable con la de Franco Mastantuono a Real Madrid, también en su primera experiencia europea, ni con la de Claudio Echeverri a Bayer Leverkusen desde Manchester City. El estadounidense, de hecho, todavía no disputó minutos oficiales con el club italiano y allí radica, más allá de su pedido manifiesto desde antes del arribo, la razón principal por la que le fue concedida la oportunidad sin ningún tipo de oposición.

Tweet placeholder

En el caso de los futbolistas argentinos, más allá de alguna comunicación desde AFA para interceder, dejaron librado a la voluntad de sus clubes la posibilidad de participar o no del Mundial Sub 20 y en ambos casos estos decidieron retenerlos para afrontar tanto la competencia doméstica como la Champions League.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Cremaschi con Estados Unidos?

Benjamín Cremaschi y la Selección de Estados Unidos volverán a tener acción en el Mundial Sub 20 este mismo jueves, enfrentando desde las 17.00, hora de Argentina, a la Selección de Francia que también ganó en el debut, 2-1 ante Sudáfrica.

El deseo de disputar el Mundial de 2026

En las declaraciones que concedió tras ser elegido figura del partido ante Nueva Caledonia, Benjamín Cremaschi también planteó su deseo de ser elegido por Mauricio Pochettino para disputar con la Selección mayor de Estados Unidos el Mundial de 2026.

“El camino mío fue jugar para Estados Unidos y estoy muy agradecido con todo lo que ha hecho esta Federación por mí. Estoy contento de estar acá, de competir. Lo más importante es pensar en el ahora y más a futuro pensar en la mayor y en cómo puedo mejorar yo para ayudar a la Selección en general“, manifestó.

Publicidad