El trabajo de Diego Placente al mando de la Selección Argentina sub 20 ha sido impecable hasta el momento, con un andar perfecto ha llegado a la final del Mundial sub 20 y está a 90 minutos de la consagración. Pero claro, delante se encuentra un seleccionado sumamente complicado, de una nación que ha apostado por el fútbol en los últimos años y hoy cosecha ese rédito: Marruecos.

La selección marroquí venció a Francia en la semifinal, evitando que el Mundial sub 20 tenga una reedición de la final de la última Copa del Mundo de mayores y tomándose revancha de lo sucedido en la semifinal de Qatar 2022. En cualquier caso, Diego Placente fue sumamente cauto al referirse al rival contra el que se disputará el título: “Tienen cosas parecidas a nosotros“, admitió.

Marruecos será el rival de Argentina en la final del Mundial sub 20.

“Queremos transmitir lo que nosotros sentimos cuando éramos chicos. Ser campeón es uno de los recuerdos más lindos que tengo en mi carrera”, reconoció Placente en conferencia de prensa previo a la final de este domingo en el Estadio Nacional de Chile. “Confío mucho en los jugadores. Si llegamos hasta acá, es por ellos”, afirmó. Sobre Marruecos, Placente añadió: “Marruecos es un gran equipo. Tienen cosas parecidas a nosotros. Va a ser una final muy difícil“.

El camino de Argentina a la final

Argentina llegó a la final del Mundial sub 20 habiendo ganado sus seis partidos en la competencia. Se quedó con el primer lugar del Grupo D tras vencer a Cuba, Australia e Italia. Luego, en Octavos de Final, superó a Nigeria, en Cuartos hizo lo propio con México y en Semifinales se impuso ante Colombia.

Fecha 1: Argentina 3-1 Cuba

Argentina 3-1 Cuba Fecha 2: Argentina 4-1 Australia

Argentina 4-1 Australia Fecha 3: Argentina 1-0 Italia

Argentina 1-0 Italia Octavos : Argentina 4-0 Nigeria

: Argentina 4-0 Nigeria Cuartos : Argentina 2-0 México

: Argentina 2-0 México Semifinal: Argentina 1-0 Colombia

El camino de Marruecos a la final

Marruecos, por su parte, se quedó con el Grupo C, también llamado el ‘Grupo de la Muerte’ del Mundial sub 20, ya que incluía a los campeones de Sudamérica, Norteamérica y Europa: Brasil, México y España. Los africanos ganaron sus primeros dos partidos ante La Roja y el Scratch y cayeron contra los aztecas. Eso fue suficiente para ganar el grupo con seis puntos. Corea del Sur, Estados Unidos y Francia fueron sus víctimas en las rondas de eliminación directa.

Fecha 1: Marruecos 2-0 España

Fecha 2: Marruecos 2-1 Brasil

Fecha 3: Marruecos 0-1 México

Octavos: Marruecos 2-1 Corea del Sur

Cuartos: Marruecos 3-1 Estados Unidos

Semifinal: Marruecos 1-1 Francia (5-4 pen.)