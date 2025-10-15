El gol de Mateo Silvetti para meter a Argentina en la final del Mundial Sub 20

En el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, por la segunda semifinal del Mundial Sub 20 de Chile, la Selección Argentina se enfrentó con la Selección Colombia en búsqueda del boleto a la final, en donde espera Marruecos tras eliminar a Francia.

Tras un primer tiempo parejo, en el que se fueron al entretiempo sin convertir debido a las pocas situaciones claras de gol en ambos bandos, en el complemento la historia siguió con el mismo curso y a falta de 20 minutos para el final, la Albiceleste abrió el marcador.

Luego de una buena jugada de Prestianni el medio, la pelota le quedó en el área a Mateo Silvetti, quien ingresó en el complemento, y de cachetada, con su pierna izquierda, definió ante la salida del arquero García para abrir el marcador a favor de los de Placente.

Este es el tercer gol que marca el delantero surgido de Newell’s y que actualmente juega en el Inter Miami de Lionel Messi. Previo a esto, convirtió en la victoria ante Nigeria en octavos de final y ante México en los cuartos de final del certamen.