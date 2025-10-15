Fue campeón del Mundial sub 20 como figura, ganó una Libertadores y hoy juega en un equipo en el medio del Amazonas

Los mundiales sub 20 son competiciones de lo más importantes para los jóvenes futbolistas; es posiblemente la mejor forma de mostrarse, ya que los ojeadores de los grandes clubes europeos están atentos a lo que pueda darse. Pero ser figura en un Mundial sub 20 tampoco termina siendo una carta segura de éxito en el futuro de tu carrera.

Y si no, solo hay que ver la carrera de Henrique Almeida, un futbolista brasileño que estaba destinado a la grandeza, pero su carrera terminó siendo sumamente diferente a lo que uno se hubiera esperado tras ver su despliegue en el Mundial sbu 20 de 2011, en el que fue campeón, balón de oro y goleador de la competición con Brasil.

Henrique Almeida fue la figura de Brasil en el Mundial sub 20 de 2011.

Un fallido paso por Europa y su carrera como trotamundos por Brasil

Henrique convirtió 5 goles y repartió 3 asistencias en el camino de Brasil al título en la competición que se disputó en Colombia, lo cual le valió todas esas condecoraciones y también ser destacado en Brasil como la máxima promesa del fútbol en el país en aquel año. Eso le valió salir del Sao Paulo con rumbo al fútbol europeo. Sin embargo, su paso por el Granada apenas duró 6 partidos, tras no poder afianzarse, y se volvió a Brasil.

Allí empezó una de las carreras más inéditas posibles: Sao Paulo tampoco lo quería y se fue cedido al Sport Recife, luego lo compró el Botafogo por menos de un millón de euros, pero tras apenas un año en Botafogo, se fue cedido a Bahía y Coritiba. En 2016, Gremio lo fichó a coste cero, y un año más tarde estaba celebrando la Copa Libertadores con el equipo Gaúcho. En ese torneo entró desde el banco en 4 ocasiones y convirtió un gol.

Almeida fue campeón de la Libertadores con Gremio.

Henrique Almeida luego tuvo dos pasos más por Europa, también cortos: media temporada en el Giresunspor turco y otra temporada en el Belenenses SAD de la segunda división portuguesa. Regresó a Gremio en 2019, pero no llegó a jugar. Se fue a préstamo a Chapecoense y luego a Goiás, antes de quedar libre en pandemia.

Henrique Almeida optó luego por irse al ascenso de Brasil, con pasos por Chapecoense, América MG, Vila Nova y Portuguesa, antes de recalar en el Amazonas FC, en marzo de este año y con 34 años. “Es bien al norte, en el estado de Amazonas en sí. Imaginate que tenés la ciudad, Manaos, y todo alrededor es selva”, explicó al respecto de este club el futbolista argentino Iván Alvariño, que pasó por el club un tiempo atrás.

Hoy juega en medio del Amazonas en el Amazonas FC del ascenso.

En total, Henrique Almeida vistió la camiseta de 13 clubes diferentes del fútbol brasileño, y no llegó a registrar 40 partidos en el fútbol europeo para luego terminar en el medio del Amazonas. Una carrera sumamente inesperada para el ganador de un Balón de Oro del Mundial sub 20.