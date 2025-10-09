Lo comparaban con Pelé, con 16 años le ganó a Argentina en un Mundial sub 20 y se retiró en la 3ª división de Suecia

En épocas de Mundial sub 20 es imposible no recordar aquellos jugadores que supieron destacar en estas competiciones y que se perfilaban como las próximas grandes estrellas del fútbol mundial. Algunas lo lograron, pero otras quedaron en el camino y aunque tuvieron carreras respetables, lejos estuvieron de convertirse en las nuevas caras del deporte más popular del mundo.

Allá por el año 2004, con una MLS que no era ni la mitad de lo relevante que es hoy, a la cual no había llegado todavía ni David Beckham, una joven promesa llamó la atención. Y es que el DC United fichó del draft a un joven llamado Freddy Adu, y lo fichó con un contrato profesional cuando este apenas tenía 14 años de edad. Algo que hoy sería inviable.

Aquel fichaje causó revuelo y los norteamericanos, que supieron tener a Pelé en su liga, no tardaron en comparar a este sorprendente niño con la máxima figura de todos los tiempos del fútbol brasileño. Adu debutó en abril de aquel 2004, con sus jóvenes 14 años, y no pasó mucho tiempo hasta que empezó a ser el jugador a seguir en los seleccionados juveniles de Estados Unidos, más allá de ser oriundo de Ghana.

En el Mundial sub 20 que se disputó en 2005 en Países Bajos, Freddy Adu fue parte de la Selección de Estados Unidos y titular indiscutido incluso antes de cumplir los 15 años. Le fue relativamente bien, venciendo en el debut a una Argentina plagada de estrellas, que tuvo a Lionel Messi entrando del banco y a un equipo con Sergio Agüero, Fernando Gago y Pablo Zabaleta, que finalmente sería el campeón. Aunque al final quedaron afuera en octavos vs. Italia y Freddy no sumaria goles en el torneo.

El debut con la mayor y el declive de su carrera

En enero del 2006, el ‘Nuevo Pelé’ seguía en Estados Unidos, todavía con 16 años y una carrera aún por explotar. Llegó su primera convocatoria a la mayor en enero, y entró apenas unos minutos vs. Canadá. Sin embargo, no sería convocado para el resto de las Eliminatorias ni para el Mundial de Alemania 2006.

Hay que saltar hasta mediados de 2007 para encontrar el siguiente paso importante en su carrera: el salto a Europa. No es de extrañar que Benfica haya sido el club que le dio su primera oportunidad en el viejo continente, pues en aquel momento era un club que se caracterizaba por esos fichajes.

Pero tras una temporada sin demasiado éxito, comenzaron las cesiones. Entre 2008 y 2011 Freddy Adu pasó por Mónaco, Belenenses, Aris Salónica, Rizespor. Jugó en el fútbol francés, portugués, griego y turco antes de volver a coste cero a Estados Unidos.

Pero tampoco se quedó mucho tiempo en la MLS y siguió saltando de equipo en equipo; se fue a Brasil a jugar a Bahía, volvió a Philadelphia, quedó libre y se fue a Serbia, luego a Finlandia, a la National División e Estados Unidos y terminó retirándose en 2021, con apenas 31 años, en el Österlen FF de la tercera división de Suecia. Una carrera que terminó muy lejos de la que se esperaba del ‘Nuevo Pelé’.