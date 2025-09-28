Jugador x Jugador de Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20 de Chile

Santino Barbi (5): dio la sensación de que pudo haber hecho algo más en el gol de Cuba, pero respondió bien con atajadas importantes tras la expulsión.

Dylan Gorosito (7): firme en defensa y con proyección al ataque, siendo una máquina de correr. Envió un centro perfecto para el segundo gol y se mostró como una opción clara por la banda derecha.

Santiago Fernández (4): sufrió una expulsión injusta que condicionó al equipo; el VAR revisó la jugada, pero la roja directa lo dejó fuera demasiado temprano.

Tobías Ramírez (6): el capitán tuvo una actuación sólida, siempre bien parado y resolviendo ataques rivales con criterio y seguridad.

Juan Villalba (5): le costó acomodarse tras la salida de Fernández y fue de menor a mayor.

Milton Delgado (6): encuentro discreto pero prolijo. Dio equilibrio, orden y salida clara en un contexto adverso, sosteniendo al equipo con un hombre menos.

Valentino Acuña (6): arrancó acompañando en el medio, pero brilló más cuando pasó a la izquierda. Mostró movilidad, asociación y se desgastó por la inferioridad numérica.

Maher Carrizo (7): inició con todo, asistió en el primer gol y desequilibró por las bandas. Su ida y vuelta lo desgastó, pero en el primer tiempo fue de lo mejor del equipo.

Álvaro Montoro (7): el cerebro del equipo, manejó los tiempos y la distribución. Demostró su capacidad asociativa.

Santino Andino (5): debió salir prematuramente tras la roja, aunque en pocos minutos participó en la jugada del primer gol y mostró movilidad.

Alejo Sarco (8): figura y héroe del partido con dos goles. Además, bajó a pivotear, generó faltas y aguantó solo arriba cuando el equipo quedó replegado.

Ingresaron

Teo Rodríguez Pagano (6): ingresó por Fernández y fue creciendo; en el segundo tiempo se mostró sólido en defensa y se animó a pasar al ataque.

Tomás Pérez (7): entró con aplomo, dio orden y tenencia en el medio. Mostró potrero y armó una excelente jugada en el tercer gol.

Ian Subiabre (7): ingresó en el tramo final para oxigenar el ataque y lo hizo a la perfección al marcar el tercer gol. Aportó rapidez y aire fresco al equipo.

Mateo Silvetti (-): ingresó sobre el final y no alcanzó a tener suficiente influencia en el encuentro.

Tobías Andrada (-): disputó los últimos 10 minutos.