“1% de posibilidades, 99% de fe”: a horas del partido, la figura de Cabo Verde aseguró que pueden dar el batazaco vs. Argentina

Diney Borges, defensor central de 31 años, se ha mostrado como el estandarte defensivo de la sorprendente Cabo Verde. Se encargó de ser el líder de una de las defensas más sólidas en lo que va de la Copa del Mundo, manteniendo en cero a España y Arabia Saudita, y permitiendo goles únicamente de Uruguay. Y ahora tiene la tarea de detener a Lionel Messi en los 16avos de final contra Argentina.

En ese contexto, el zaguero que milita en Al-Bataeh CSC, de la primera división de Emiratos Árabes Unidos, aseguró que tienen la esperanza de poder dar el batacazo contra Argentina: “En la Selección hemos tenido un lema durante todo este Mundial: 1% de posibilidades, 99% de fe. Ese lema es el que nos ha traído hasta aquí y es el mismo que llevaremos a este partido. Si no creyéramos en ganar, está claro que ni siquiera saldríamos al campo“, afirmó en diálogo con Marca USA.

Cabo Verde confía en hacer historia. (Getty)

“Creemos que es posible sorprender a Argentina, aunque también sabemos que será un partido de una enorme dificultad. Tenemos que mantener la humildad siempre”, agregó Diney, expectante, a horas de jugar un partido histórico para su nación.

Por supuesto, era inevitable que llegue la pregunta específica sobre lo que significará enfrentar a Messi este viernes, aunque Diney respondió de forma bastante sobria: “Es un futbolista extraordinario, uno de los mejores de la historia del fútbol”, reconoció. “Pero cuando empiece el partido no estaremos pensando en eso. Estaremos pensando en cómo podemos neutralizar al rival como equipo. Argentina es una Selección fenomenal, con varios jugadores de nivel mundial, además de Messi. Tenemos que estar atentos a todos“.

Argentina, ¿Más fuerte que España?

Cabo Verde será la primera selección en enfrentar a España y a Argentina en esta Copa del Mundo, dos de las tres máximas candidatas junto a Francia. Y al ser consultado por ambos seleccionados, Diney expresó: “Son dos selecciones diferentes y ambas son candidatas al título. Ya nos enfrentamos a España y somos plenamente conscientes de las dificultades que tuvimos. Supimos sufrir, fuimos humildes y demostramos ser un equipo muy concentrado y unido“.

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Cabo Verde ya pudo contener a España, en el inicio del Mundial. (Getty)

Y completó diciendo: “Contra Argentina, la receta tendrá que ser la misma. Los jugadores son diferentes y también sus características, pero sabemos que tendremos que estar a un nivel muy alto para poder competir contra ellos. Estoy seguro de que nuestro seleccionador tendrá todo perfectamente preparado para que podamos hacer otro gran partido y mostrar nuestras mejores armas ante Argentina”.

Para completar, destacó las fortalezas de Cabo Verde, que pasan claramente por el apartado defensivo: “Todos los partidos de este Mundial han tenido sus particularidades. Sabíamos que teníamos que ser un equipo muy equilibrado en defensa y buscar la calidad necesaria para hacer daño al rival. Estamos centrados en nosotros, en ser competitivos, y estoy seguro de que volveremos a hacer un partido serio y, sobre todo, que haga sentir orgulloso a todo Cabo Verde”, cerró.

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Quién es Borges, el defensor central de Cabo Verde

Su nombre completo es Edilson Alberto Monteiro Sanches Borges, tiene 31 años, juega de defensor central por la zona izquierda y milita las filas del Al-Bataeh CSC de la primera división de Emiratos Árabes Unidos, aunque se encuentra en el radar del Trabzonspor turco.

Diney Borges, de Cabo Verde

Su nombre comenzó a tomar mayor relevancia global en esta Copa del Mundo, cuando se convirtió en la figura de su equipo ante España con 18 contribuciones defensivas sin errores. Ante Uruguay tuvo el mismo número de participaciones, aunque recibió dos goles y vio una tarjeta amarilla. Finalmente, frente a Arabia, volvió a tener una actuación pulcra, con 9 contribuciones correctas y a ello le sumó 58 pases dados de manera correcta.

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En base a los datos de SofaScore, Diney Borges se encuentra dentro de los 45 mejores jugadores de esta Copa del Mundo, con una calificación promedio de 7.57 entre los tres partidos que disputó. Ante Argentina, será el encargado de marcar a Lionel Messi.

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