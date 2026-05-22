Cesc Fábregas cruzó a Javier Zanetti por el futuro de Nico Paz: “No jugará en Inter”

El español se negó al interés del gigante italiano sobre el argentino y sentenció: "Regresa al Real Madrid o juega en el Como".

Nico Paz es uno de los futbolistas con mejor actualidad en el planeta, pero su futuro es una verdadera incógnita. Con un gran presente en Como 1907, pero con Real Madrid siguiéndolo de cerca ya que puede recomprarlo, también aparecieron otros gigantes de Europa para intentar llevárselo. En ese contexto, Cesc Fábregas salió al cruce con los tapones de punta, en contra de su estilo futbolístico.

Lo cierto es que Inter de Milán busca quedarse con el talentoso de 21 años en este mercado de pases venidero, pero en Italia le cierran la puerta a dicho traspaso. Cabe recordar que el conjunto merengue tiene una cláusula de recompra en 2026 y 2027, por nueve y diez millones de euros respectivamente, tras lo incluido en el contrato en la venta para irse del fútbol español.

Nico Paz, futbolista argentino del Como 1907. (Getty Images)

Por ese motivo, el director técnico español rompió el silencio al respecto. “Nico es 50% jugador del Como, pero es nuestro“, manifestó Fábregas sin titubear en primera instancia, alejando al gigante italiano de su jugador. Pocos segundos más tarde, el ex mediocampista redobló la apuesta y fue ahí cuando sentenció: “El único club que puede decir algo es el Real Madrid“.

Inmediatamente después, continuó con su relato con un tono aún más efusivo. “Si puedo decir algo, lo sé con certeza: Nico Paz no jugará en el Inter“, expresó claramente Cesc al referirse al joven habilidoso. “O regresa al Real Madrid o juega en el Como el año que viene“, aseguró nuevamente el entrenador dejando solamente dos opciones para el futuro del protagonista de la historia.

Nico Paz, futbolista argentino del Como 1907. (Getty Images)

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Como no podía ser de otra manera, también apuntó contra Inter. “Lo siento. (Javier) Zanetti ha sido una figura muy importante en el mundo del fútbol, conoce bien cómo funcionan las cosas“, sostuvo Fábregas sobre el Pupi. Además, el estratega del Como 1907 añadió: “Sé que Zanetti no trabaja ni para el Real Madrid ni para el Como, así que hay que mostrar respeto“.

El nacido en Santa Cruz de Tenerife que jugará el Mundial 2026 con la Selección Argentina, tiene un valor de mercado que oscila los 65 millones de euros debido a su gran actualidad, según Transfermarkt. En la última temporada disputó un total de 40 partidos, entre los que convirtió 13 goles y repartió 8 asistencias. Además, tiene contrato vigente con Como 1907 hasta junio de 2028.

Nico Paz y Lionel Messi en la Selección Argentina. (Getty Images)

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Qué dijo Javier Zanetti sobre Nico Paz

Javier Zanetti, vicepresidente de Inter de Milán, destacó tanto las condiciones futbolísticas como el perfil humano del juvenil de 21 años. “Me encanta Nico Paz, como juega y como persona. Su papá fue mi compañero de habitación en el Mundial 98. Estoy feliz por su presente, los grandes jugadores seguramente son requeridos por grandes clubes”, manifestó el Pupi.

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