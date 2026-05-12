A 30 días del Mundial 2026, Suecia anunció a los 26 convocados con la presencia de grandes figuras

Si bien nómina cuenta con una importante cantidad de jugadores de la Premier League, Graham Potter dejó afuera a tres nombres importantes. Su debut será el 14 de junio ante Túnez.

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, la Selección de Suecia hizo oficial su lista de 26 convocados. Durante la tarde del martes en Europa, Graham Potter confirmó a sus elegidos a través de los canales oficiales de la Asociación Sueca de Fútbol.

En la nómina se destacan grandes figuras como Viktor Gyökeres, estrella del Arsenal; Alexander Isak, del Liverpool; Victor Lindelöf, de Aston Villa, Anthony Elanga, de Newcastle; y Lucas Bergvall, de Tottenham. Además, la nómina cuenta con la presencia de otros futbolistas de la Premier League y otras ligas importantes.

La gran ausencia es la de Dejan Kulusevski, uno de los nombres más importantes que ni siquiera pudo jugar un partido en toda la temporada por lesión. Además, tampoco están el arquero Robin Olsen, ni el mediocampista Emil Peter Forsberg.

Cabe remarcar que las listas serán oficiales el 2 de junio y, en caso de lesión grave de un jugador de campo, la misma puede modificarse hasta 24 horas antes del primer partido de la Selección en la competición. En el caso de los arqueros, pueden ser reemplazados en cualquier momento del torneo.

Los 26 convocados de Suecia para el Mundial 2026

Arqueros: Kristoffer Nordfeldt, Viktor Johansson y Jacob Widell Zetterström.

Kristoffer Nordfeldt, Viktor Johansson y Jacob Widell Zetterström. Defensores: Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Hjalmar Ekdal, Carl Starfelt, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Eric Smith, Elliot Stroud, Emil Holm y Daniel Svensson.

Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Hjalmar Ekdal, Carl Starfelt, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Eric Smith, Elliot Stroud, Emil Holm y Daniel Svensson. Mediocampistas: Lucas Bergvall, Ken Sema, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli, Jesper Karlström y Yasin Ayari.

Lucas Bergvall, Ken Sema, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli, Jesper Karlström y Yasin Ayari. Delanteros: Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Anthony Elanga, Taha Ali y Alexander Bernhardsson.

El fixture de Suecia en el Mundial 2026

Fecha 1 : Suecia vs. Túnez – domingo 14 de junio a las 11

: Suecia vs. Túnez – domingo 14 de junio a las 11 Fecha 2 : Países Bajos vs. Suecia – sábado 20 de junio a las 14

: Países Bajos vs. Suecia – sábado 20 de junio a las 14 Fecha 3: Japón vs. Suecia – 25 de junio a las 20

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En síntesis