A ocho días del debut de Brasil en el Mundial, Ancelotti se sinceró sobre la situación de Neymar: “Se hará una resonancia”

El entrenador italiano condicionó la vuelta del crack de Santos a entrenar con el grupo a los resultados de los estudios que se realizará el mismo sábado del amistoso ante Egipto.

La Selección de Brasil disputará este sábado ante Egipto su último partido amistoso antes del debut en el Mundial, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio ante Marruecos en el MetLife Stadium de New Jersey. Más allá de las buenas sensaciones que dejó la goleada 6-2 que viene de propinarle a Panamá, otra selección mundialista, todavía se mantiene la preocupación por saber en qué condiciones llegará Neymar a ese estreno.

Con el crack de Santos descartado para jugar mañana, Carlo Ancelotti se sinceró sobre su proceso de rehabilitación y a ocho días del debut de la Canarinha en el certamen FIFA todavía no pudo confirmar su presencia. Por el contrario, hizo referencia a plazos que lo ponen en duda.

“La situación de Neymar es bastante clara. Está haciendo un último trabajo individual. Mañana se va a hacer una resonancia y si todo sale bien va a poder empezar a entrenar con el grupo la próxima semana”, dijo el entrenador italiano en conferencia de prensa.

No sola la posibilidad de que no todo salga bien, sino el poco tiempo de entrenamiento que tendrá el jugador en caso de un resultado favorable de los estudios invita a pensar que podrían no querer exigirlo en el debut en el Mundial ante Marruecos.

De hecho, el propio Ancelotti había reconocido días atrás que no iban a forzar su presencia, al asegurar que si no estaba en condiciones de jugar el primer partido trabajarían para que llegue al segundo, el viernes 19 de junio ante Haití en el Lincoln Field de Filadelfia.

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Se guardó la formación

Carlo Ancelotti dijo no tener ganas de adelantar este viernes la alineación con la que saldrá a la cancha a disputar el partido amistoso de este sábado ante Egipto, pero garantizó que dará descanso a Gabriel Magalhães, a quien aseguró haber visto cansado tras disputar la final de Champions League con Arsenal el pasado sábado.

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