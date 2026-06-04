Las críticas en Brasil a Casemiro por su fuerte entrada a Endrick a días del Mundial 2026

El mediocampista le entró fuerte al joven delantero en uno de los entrenamientos previos al debut de Brasil en el Mundial 2026.

Por estas horas en Brasil no se habla de otra cosa. Es que Casemiro le fue muy duro desde atrás a Endrick en uno de los entrenamientos dirigidos por Carlo Ancelotti a nada más que 9 días del debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Marruecos en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

Las imágenes fueron captadas por Canal Goat, que al publicarlas en sus cuentas de redes sociales generaron el repudio general de los hinchas hacia el mediocampista del Manchester United (acabará su contrato oficialmente el próximo 30 de junio), puesto que pudo haber provocado una lesión que desplazara al atacante del Real Madrid -cedido en los últimos 6 meses al Lyon- del torneo que se desarrollará en Norteamérica.

”Para dar una de esas a Modric en el lance del gol de Croacia, él no tuvo huevos, ¿verdad?”, es una de las críticas que se pueden ver entre tantas, en los comentarios del posteo en el que se ve claro como Casemiro le va de atrás al ex Palmeiras.

Entre otros comentarios también se puede leer: ”Esto no tiene nada de normal. Fue como mínimo irresponsable y puede sacar a alguien de la copa”. En tanto que otro insistió en rememorar lo que fue el cruce con Croacia por los Cuartos de Final de Qatar: ”Una verdadero basura irresponsable, en el partido contra Croacia no pudo marcar a Modric y ahora quiere romper al chico en un entrenamiento”.

ENTRADA FORTE DE CASEMIRO EM ENDRICK 🤭



Foi falta pra cartão ou não? Brincadeiras à parte, a gente sabe que isso é normal do treino! Companheiros de equipe sim e competitivos também 🤩#endrick #casemiro #futebol #seleçãobrasileira #copadomundo pic.twitter.com/ophrFSDQ8c — Canal GOAT (@CanalGOATBR) June 3, 2026

Los convocados de Brasil para la Copa del Mundo 2026

Porteros

Alisson Becker (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio)

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Defensores

Marquinhos (PSG) — Capitán

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Roger Ibáñez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Danilo (Flamengo)

Alex Sandro (Flamengo)

Wesley (Roma)

Douglas Santos (Zenit)

Mediocampistas

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle United)

Fabinho (Al-Ittihad)

Danilo Santos (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Neymar Jr. (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (Manchester United)

Luiz Henrique (Zenit)

Igor Thiago (Brentford)

Rayan (Bournemouth)

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El cronograma de Brasil en el Mundial 2026

La Selección de Brasil iniciará su camino en el Grupo C el sábado 13 de junio de 2026 enfrentando a Marruecos en el Estadio de Nueva Jersey. Su segundo compromiso será el viernes 19 de junio contra Haití en el Estadio de Filadelfia, y cerrará la primera fase el miércoles 24 de junio midiéndose ante Escocia en el Estadio de Miami.

En síntesis