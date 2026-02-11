Tras sus cuestionamientos al Cuti, Thomas Frank fue despedido del Tottenham

La situación del Tottenham es alarmante. Luego de la polémica en torno al Cuti Romero por su crítica en redes sociales a la dirigencia y por su expulsión contra el Manchester United, el equipo perdió 2 a 1 con el Newcastle, en uno de los partidos correspondientes a la jornada 26 de la Premier League, y quedó a tan solo 5 puntos de la zona del descenso.

Y como efecto de esta nueva derrota, las autoridades del club londinense decidieron cortar el vínculo con el entrenador Thomas Frank. El danés, tras el partido, dijo que era fácil señalarlo y que la situación se debía ”a todo el club”, declaraciones que, evidentemente, en conjunto con el andar irregular de sus dirigidos, le costaron caro.

Al respecto de este volantazo, el Tottenham, mediante sus canales oficiales, reportó: ‘‘El Club ha tomado la decisión de realizar un cambio en el puesto de entrenador jefe masculino y Thomas Frank se marchará hoy. Thomas fue designado en junio de 2025 y estábamos decididos a brindarle el tiempo y el apoyo necesarios para construir el futuro juntos”.

Y amplió: ”Sin embargo, los resultados y el rendimiento han llevado a la Junta a concluir que es necesario un cambio en este punto de la temporada. Durante su trayectoria en el Club, Thomas se ha comportado con un compromiso inquebrantable, dándolo todo para impulsar el Club. Le agradecemos su contribución y le deseamos mucho éxito en el futuro”.

En ese sentido, medios de comunicación del Reino Unido cuentan que lo más probable es que Johnny Heitinga tome las riendas del plantel hasta el final de temporada, en la cual tendrá como único objetivo mantener la categoría.

A Cristian Romero le quedan por cumplir tres fechas de suspensión

Contra el Newcastle apenas fue la primera de las cuatro fechas que el Cuti Romero debe cumplir por la expulsión directa que recibió contra el Manchester United. El reglamento indica que son 3 partidos de sanción y si llega a ser reincidente en una expulsión directa se le añade una fecha más. Como también había visto la roja contra el Liverpool en diciembre pasado, se lo castigó con cuatro ausencias.

Ahora, seguirá mirando desde la platea del Tottenham Stadium los encuentros de sus compañeros con Arsenal, Fulham y Crystal Palace, duelos trascendentales en su lucha por no bajar a la EFL Championship.

