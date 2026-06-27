El campeón del mundo con la Selección de Alemania fue polémico en su análisis del duelo ante Costa de Marfil.

Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo con la Selección de Alemania en 2014, se encuentra en la Copa del Mundo 2026 trabajando para ARD, una cadena deportiva de su país. En su análisis posterior al triunfo por 2 a 1 de los teutones ante Costa de Marfil tuvo unas palabras poco felices para referirse al juego del conjunto africano.

El ex mediocampista de la Selección de Alemania había dicho: “Lo de Costa de Marfil fue un poco africano, un poco ortodoxo, un poco salvaje y tal vez no condicionado por las tácticas. Tenemos que estar preparados para que sea impredecible”. Sin lugar a dudas, unas palabras poco felices para describir lo que fue el planteo del elenco de Emerse Faé.

Dura respuesta de Faé y acusación de racismo

Quien le respondió a Bastian Schweinsteiger fue el propio Emerse Faé, el entrenador de Costa de Marfil. En diálogo con la prensa, el seleccionador marfileño afirmó: “No estoy de acuerdo con él. Lo único que puedo hacer es demostrar que no solo jugamos físicamente, sino también táctica y técnicamente”.

Emerse Faé, entrenador de Costa de Marfil. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Schweinsteiger es una estrella mundial que tal vez haya caído en el olvido y quizás necesite un poco de atención. Es lamentable. Podríamos llamarlo racista. Cuando escuché su comentario, me decepcionó. No me queda más remedio que aceptarlo”.

Costa de Marfil clasificó a 16avos

Los dirigidos por Emerse Faé superaron la fase de grupos del Mundial 2026 y sellaron su clasificación a 16avos de final. Los africanos iniciaron su camino con victoria por 1 a 0 ante Ecuador, luego cayeron por 2 a 1 contra Alemania y en la tercera jornada le ganaron por 2 a 0 a Curazao. En 16avos de final se verán ante Noruega.

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