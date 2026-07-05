Luego de un comienzo decepcionante en el Mundial 2026, la Selección de Paraguay logró dar vuelta la página. Clasificó a 16avos de final de la Copa del Mundo, eliminó a Alemania por penales y cuando le tocó verse cara a cara con Francia por los octavos de final hizo un muy buen partido. Si bien los europeos se impusieron por 1 a 0, la Albirroja vuelve a Sudamérica con la frente en alto.
Alejandro Domínguez no solamente es el presidente de la Conmebol, sino también un fanático de las selecciones sudamericanas, aunque especialmente de Paraguay, ya que allí nació. El máximo mandatario vivió en el estadio la eliminación del combinado de Alfaro y al salir dialogó con la prensa. Lo curioso es que lanzó un dardo para Francia.
El palito de Domínguez a Francia
El presidente de la Conmebol afirmó: “No vi al equipo fantástico de Francia que todos mencionaban. Hoy los vi pidiendo la hora. Mucha falencia de Francia. Es un buen equipo, sin dudar, pero no es el equipo que todos dicen que es. Por lo menos hoy lo vi pidiendo la hora, un gesto que a mí me sorprende”.
Alejandro Domínguez junto a su esposa, María Pérez y a su madre, Peggy Wilson-Smith. (Foto: Getty).
Además, agregó: “Paraguay perdió, pero no fue derrotado. Sudamérica siempre juega a todo o nada. El trabajo de Alfaro y los muchachos, el trabajo de todo el país, todo un continente que cree en grande. Nosotros siempre jugamos a todo o nada”.
El cuadro del Mundial 2026
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DATOS CLAVE
- El dardo del presidente de la Conmebol: Alejandro Domínguez minimizó el nivel de Francia tras eliminar a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, asegurando que no vio al “equipo fantástico” del que todos hablan y criticando que terminaron “pidiendo la hora”.
- Orgullo por la Albirroja: El mandatario ponderó la gran Copa del Mundo que firmó el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro, destacando la rebeldía del plantel en territorio norteamericano: “Paraguay perdió, pero no fue derrotado. Sudamérica siempre juega a todo o nada”.
- Eliminación con la frente en alto: Tras un debut complicado, el conjunto guaraní enderezó su rumbo en el torneo, dio el gran impacto al eliminar a Alemania por penales en 16avos y se despidió cayendo de pie por 1 a 0 ante los subcampeones del mundo.