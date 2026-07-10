En pleno Mundial 2026, la Conmebol cambió su reglamento: cuáles son las nuevas medidas

El fútbol sudamericano oficializó la incorporación de las modificaciones reglamentarias de la IFAB y marcó su postura tanto con las pausas de hidratación como con la Ley Vinicius.

El cambio de reglas que comenzó trajo el Mundial 2026 sigue encontrando adeptos. Después de que el fútbol argentino anunciara la adopción de las nuevas Reglas de Juego 2026/27 aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), ahora fue la Conmebol la que confirmó que también modificará su reglamento para todas las competiciones oficiales que se reanuden a partir del 1 de julio.

El ente sudamericano comunicó que las modificaciones responden al objetivo de “mejorar la fluidez del juego, reducir las interrupciones y las pérdidas de tiempo, reforzar la conducta deportiva de los participantes y dotar a los equipos arbitrales de herramientas adicionales para la adecuada gestión de los partidos”.

Las medidas que comenzarán a aplicarse

Uno de los cambios más importantes estará relacionado con las reanudaciones del juego. A partir de ahora, cuando un equipo demore deliberadamente la ejecución de un lateral o un saque de arco, el árbitro iniciará una cuenta regresiva de cinco segundos. Si el tiempo se agota, el saque lateral cambiará de posesión y, en el el saques de meta, el rival obtendrá un tiro de esquina.

También habrá modificaciones para las sustituciones. Desde ahora, el futbolista reemplazado tendrá un máximo de diez segundos para abandonar el campo una vez sea anunciado el cambio. Si no lo hace, el equipo quedará con un hombre menos y su reemplazante recién podrá ingresar cuando transcurra un minuto de juego desde la reanudación.

Con el fin de reducir el tiempo perdido pr partido, las sutituciones tendrán un tiempo límite (Getty Images).

El otro foco del cambio de reglamento está puesto en las lesiones. El jugador de campo que solicite atención médica deberá abandonar la cancha y permanecer fuera durante un minuto. La medida busca que los cuerpos médicos puedan evaluar correctamente al futbolista y, al mismo tiempo, reducir las interrupciones del encuentro.

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Otro cambio importante estará vinculado con el protocolo VAR. A partir de esta actualización podrán revisarse tres nuevas acciones: las segundas tarjetas amarillas incorrectas que deriven en expulsión, los casos de confusión de identidad y, de manera opcional para cada competición, los saques de esquina concedidos de forma errónea, siempre y cuando puedan corregirse antes de la reanudación del juego.

Pausas de hidratación, Ley Vinicius y otras modificaciones

Entre las disposiciones opcionales aprobadas por la IFAB, Conmebol decidió adoptar una de las más severas: desde ahora serán expulsados los jugadores, suplentes o integrantes del cuerpo técnico que abandonen el campo de juego en señal de protesta o que inciten a otros compañeros a hacerlo. Dicha conducta no solo podrá generar sanciones disciplinarias individuales, sino también consecuencias deportivas para el equipo involucrado.

En el mismo documento, la entidad del fútbol sudamericano confirmó que mantendrá las pausas de hidratación, aunque sin modificaciones con respecto a la actualización en su protocolo. Esto significa que, aunque la IFAB habilitó la posibilidad de extender su duración, se conservar el límite máximo de 90 segundos establecido en los manuales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Vale recordar que en el Mundial mantienen una duración de tres minutos.

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La Conmebol mantendrá las pausas de hidratación pero con un límite de 90 segundos (Getty Images).

Finalmente, la Conmebol aclaró que decidió no implementar otra de las medidas opcionales propuestas por la IFAB y que causó revuelo durante el Mundial: la ley Vinicius, la expulsión para aquellos futbolistas que se tapen la boca al comunicarse con un rival durante el partido.

Más allá de estas novedades, también se incorporarán otras modificaciones. Entre ellas figuran la posibilidad de utilizar en amistosos internacionales hasta once, la autorización para que los jugadores utilicen accesorios siempre que estén correctamente cubiertos, la posibilidad de aplicar ventaja cuando exista una reanudación incorrecta si la pelota permanece en juego y la opción de utilizar cámaras corporales en los árbitros cuando la competición así lo disponga.