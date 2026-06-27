Alerta en Argentina: los dos jugadores que se perderán los 16avos de final del Mundial ante Cabo Verde si ven otra tarjeta amarilla vs. Jordania

El defensor y el volante fueron amonestados en el partido contra Austria y quedaron sin margen de cara al cotejo de este sábado.

Se aproxima la tercera presentación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Este sábado, a última hora, La Albiceleste se despide de la fase de grupos del certamen que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. En Dallas, por la tercera fecha de dicha instancia de la Copa del Mundo, se encuentra frente a frente con su par de Jordania.

No es un detalle menor que los dirigidos por Lionel Scaloni afrontan este espectáculo con la tranquilidad de haber conseguido la clasificación a falta de una fecha para el cierre y también con el hecho de haberse asegurado la primera colocación del grupo. Por ende, varios nombres propios descansarán pensando en la próxima etapa.

En ese contexto, hay dos jugadores que fueron amonestados el lunes pasado, en la victoria contra Austria. Por ende, quedaron en capilla: si ven una nueva tarjeta amarilla frente a Jordania, no podrán estar a disposición del cuerpo técnico en el duelo por los 16avos de final ante Cabo Verde. Los implicados son Facundo Medina y Leandro Paredes.

El lateral izquierdo y el mediocampista central fueron amonestados contra el combinado europeo. Por ende, si les toca ver acción ante Jordania, deberán cuidarse al máximo para no perderse el primer partido de eliminación directa de Argentina en este Mundial. Un detalle para tener en cuenta en el desarrollo del encuentro.

Facundo Medina en el partido contra Austria. (Foto: Getty)

¿Cuándo se limpian las amarillas en el Mundial?

Las tarjetas amarillas se borrarán luego de la fase de grupos y de los cuartos de final. Esto quiere decir que, luego de dichas instancias, el contador de amonestaciones para los jugadores volverá a cero y no correrán el riesgo de ser suspendidos.

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Cabe remarcar que, si un jugador alcanza la segunda amarilla en la tercera jornada, deberá cumplir en 16avos. Por su parte, si un jugador recibe tarjetas en dos de los tres encuentros de dieciseisavos, octavos y cuartos, se perderá las semifinales.

Con esta reglamentación, se descarta la posibilidad de que un futbolista se pierda la final del Mundial 2026 por acumulación de tarjetas amarillas. La única forma de que un jugador quede suspendido para ese juego es que reciba una tarjeta roja.

Las posiciones del Grupo J

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El cuadro del Mundial 2026