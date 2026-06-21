Jérémy Doku abandonaría la concentración de Bélgica en pleno Mundial por el nacimiento de su hijo

El delantero de Manchester City decidió que regresará a su hogar para acompañar a Shireen durante el parto.

Jérémy Doku es uno de los mejores futbolistas que tiene la Selección de Bélgica, a tal punto que es parte fundamental del plantel y pieza clave en el equipo titular en esta Copa del Mundo 2026. Sin embargo, está sufriendo múltiples críticas porque confesó que en caso de avanzar en el certamen, abandonaría la concentración por el nacimiento de su hijo. Y desató la polémica…

El delantero de Manchester City está entre los más destacados del combinado europeo, por lo que su pérdida sería casi irremplazable, al menos en características. Pero claro, sería padre por primera vez, lo que modifica completamente todo ya que es un antes y un después en su vida. “Me gustaría estar allí. Ningún padre querría perderse eso“, reveló el extremo.

Jeremy Doku y su pareja Shireen.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el veloz atacante de 24 años amplió su discurso al respecto. “El bebé podría llegar antes del final del torneo“, aseguró con vistas a un posible regreso a su hogar. “Sé que la federación está al tanto y veremos qué podemos hacer“, reconoció sobre el acuerdo que alcanzó con las autoridades del ente que regula a la selección de Bélgica.

Un dato importante a tener en cuenta es que Shireen daría a luz en la segunda semana de julio, si se cumplen los plazos establecidos por los médicos especialistas. Dicha fecha coincide con los cuartos de final del Mundial, instancia en la que Doku se ausentaría si Bélgica alcanza la fase definitoria por un lugar en las semifinales de la cita máxima disputada en Norteamérica.

Jeremy Doku, delantero de la Selección de Bélgica. (Getty Images)

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Lo cierto es que aún no se sabe si ocurrirá, debido a que el seleccionado europeo podría quedar eliminado antes de esa instancia. Sin embargo, Jérémy ya decidió que acompañará Shireen durante el parto del primer hijo de la pareja, por lo que poco importa la fase en la que se encuentre el combinado. Así las cosas, no pudo escapar de las fuertes críticas por su resolución.

Jeremy Doku y Kevin De Bruyne en la Selección de Bélgica. (Getty Images)

La dura crítica de France Pierron, periodista de L’Equipe

“¿De verdad los jugadores se han sacrificado todo para venir al Mundial y tú te vas solo para cortar un cordón umbilical? Tienes la suerte de jugar una Copa del Mundo, es una felicidad increíble y cientos de futbolistas matarían por estar en tu lugar, eso tal vez no se vuelva a presentar nunca en tu vida… ¿Y tu vas a dejarlo todo solo por asistir al nacimiento de tu hijo?

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Es un momento donde el padre no sirve para nada. Tiene un rol figurativo. Tú le agarras la mano y te sacas una foto ¿Y qué? Te vas a perder 10 horas, recibes un subidón emocional, estarás destrozado del cansancio, no puedes perderte un Mundial. Algunas personas tal vez hasta se endeudaron para venir al Mundial, tal vez lo sacrificaron todo y tú te vas para cortar un cordón umbilical”.