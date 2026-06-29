Alineaciones confirmadas de Alemania y Paraguay para el partido de 16avos de final del Mundial 2026

La Mannschaft quiere meterse entre los 16 mejores del Mundial y el Profe Alfaro va por una nueva utopía por cazar con el combinado paraguayo. Así formarán ambos equipos.

Se viene el tercer duelo de 16avos de final del Mundial 2026, aunque el primero que cruza un seleccionado europeo y otro sudamericano.

Alemania, de la mano de Julian Nagelsmann, busca seguir avanzando en el certamen luego de haberse quedado en fase de grupos en las últimas dos ediciones, mientras que Paraguay quiere seguir cazando utopías y va por la que puede ser la más grande de su historia en Mundiales.

El compromiso, que se jugará en el Gillette Stadium de Boston desde las 17:30 de Argentina (16:30 locales) y se podrá ver mediante TyC Sports y DSports en suelo argentino, ya tiene sus alineaciones confirmadas.

Las posibles alineaciones de Alemania y Paraguay

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané; Florian Wirtz; Deniz Undav, Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

El rival de Alemania o Paraguay en 8avos

Quien avance de ronda en el encuentro que se desarrollará en Boston, será rival del ganador del cruce entre Francia y Suecia, que se disputará el próximo martes 30 de junio desde las 18:00 de Argentina.

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Así está el cuadro de 16avos de final del Mundial