Alineaciones confirmadas de Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

Con conocimiento del triunfo de Alemania sobre Costa de Marfil, que dejó al equipo europeo como líder del Grupo E con 6 puntos y clasificado a dieciseisavos de final, las selecciones de Ecuador y Curazao miden fuerzas en el Arrowhead Stadium de Kansas City necesitadas de una victoria que les permita aspirar a seguir en competencia.
El seleccionado ecuatoriano viene de caer 1-0 ante los marfileños en el estreno, por lo que no solo será importante sumar tres puntos sino también acumular una buena cantidad de goles para cualquier caso de desempate. Pero los curazoleños no quieren ser ese parámetro, sino más bien sumar los primeros puntos de su historia en una Copa del Mundo.
Tanto Sebastián Beccacece en Ecuador como Dick Advocaat en Curazao ya dieron a conocer las alineaciones con las que saldrán a buscar consumar esos objetivos propios en un encuentro que comienza a las 21.00 en hora de Argentina.
La formación de Ecuador
Hernán Galíndez; Piero Hincapié, Willian Pacho, Pervis Estupiñan; Jordy Alcivar, Pedro Vite, Alan Franco, Moisés Caicedo; John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata.
La formación de Curazao
Eloy Room; Jurien Gaari, Sherel Floranus, Armando Obispo, Joshua Brenet, Deveron Fonville; Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Tahith Chong; Jurgen Locadia.
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Los 26 convocados de Ecuador
- ARQUEROS: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia) y Gonzalo Valle (Liga de Quito).
- DEFENSORES: Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupiñán (Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Brujas), Jackson Porozo (Club Tijuana) y Angelo Preciado (Atlético Mineiro).
- MEDIOCAMPISTAS: Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Páez (River Plate), Pedro Vite (Pumas), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (FC Midtjylland) y Yaimar Medina (KRC Genk).
- DELANTEROS: Enner Valencia (Pachuca), Gonzalo Plata (Flamengo), Alan Minda (Atlético Mineiro), John Yeboah (Venezia), Kevin Rodríguez (Union St. Gilloise,) Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Royal Antwerp FC) y Jeremy Arévalo (Stuttgart).
- DT: Sebastián Beccacece.
Los 26 convocados de Curazao
- ARQUEROS: Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (SC Telstar) y Trevor Doornbusch (VVV-Venlo).
- DEFENSORES: Armando Obispo (PSV Eindhoven), Joshua Brenet (Kayserispor), Riechedly Bazoer (Konyaspor), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk) y Jurien Gaari (Abha Club).
- VOLANTES: Leandro Bacuna (Igdir FK), Juninho Bacuna (FC Volendam), Livano Comenencia (FC Zürich), Tahith Chong (Sheffield United), Ar’jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Kevin Felida (FC Den Bosch) y Godfried Roemeratore (RKC Waalwijk).
- DELANTEROS: Sontje Hansen (Middlesbrough FC), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jürgen Locadia (Miami FC), Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Jearl Margaritha (SK Beveren) y Bradley Kuwas (FC Volendam).
- DT: Dick Advocaat.