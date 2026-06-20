Dónde ver EN VIVO y ONLINE Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026: canales de TV y streaming

Ecuatorianos y curazoleños están obligados a sumar para no complicar en exceso sus chances de clasificar a dieciseisavos de final.

Ecuador y Curazao, las dos selecciones que salieron derrotadas en la primera jornada del Mundial por el Grupo E, se enfrentan este sábado en el Arrowhead Stadim de Kansas City necesitadas de sumar para no dejar demasiado comprometidas sus chances de avanzar a dieciseisavos de final.

El seleccionado ecuatoriano que conduce el DT argentino Sebastián Beccacece viene de perder 1-0 en un partido muy parejo ante Costa de Marfil; mientras que los curazoleños, uno de los debutantes absolutos en la Copa del Mundo, no resistieron el poderío de Alemania y cayeron por 7-1.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Curazao?

El partido entre los seleccionados de Ecuador y Curazao está programado para las 21.00 en hora de Argentina.

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

¿Qué canal pasa Ecuador vs. Curazao?

En Argentina, el partido entre Ecuador y Curazao se podrá ver en vivo y en directo por DSports y el canal 109 de Flow. De manera online, también podrá sintonizarse a través de las plataformas de streaming de DGO y Paramount+.

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