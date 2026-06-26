Alineaciones confirmadas de Francia vs. Noruega por el Mundial 2026

Con Mbappé y Haaland como estelares, franceses y noruegos definen en Boston la primera posición del Grupo I.

Este viernes se enfrentan las selecciones de Francia y Noruega para poner en juego el liderazgo del Grupo I del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Boston. El encuentro está programado para comenzar a las 16.00 en hora de Argentina y tendrá como árbitro principal al inglés Michael Oliver.

El duelo entre franceses y noruegos supone además uno de los cara a cara más esperados a nivel de grandes estrellas que podía ofrecer la fase de grupos, con la presencia de Kylian Mbappé y Erling Haaland. Ambos vienen cumpliendo con creces con las expectativas que se depositaron sobre sus espaldas, pues al cabo de dos partidos cada uno marcó un total de cuatro goles para sus respectivas selecciones. El goleador noruego, sin embargo, iniciará en el banco de suplentes.

Habiendo salido victoriosas de sus dos primeros partidos, Francia y Noruega ya se encuentran clasificadas a dieciseisavos de final pero se juegan la primera posición del grupo. El empate favorece a los franceses, ya que a igualdad de puntos y sin poder primar el desempate olímpico, tiene un gol más de diferencia.

Didier Deschamps, DT del seleccionado galo, estará ausente en el partido debido al reciente fallecimiento de su madre. Volverá a ponerse al frente de sus dirigidos en la previa del juego correspondiente a los 16avos de Final. Mientras tanto, lo reemplazará Guy Stephan, uno de sus auxiliares técnicos

Kylian Mbappé se confirma como especialista en Mundiales.

La alineación de Francia

La Selección de Francia salta al terreno de juego del Gillette Stadium de Boston con Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Maxence Lacroix; Manu Kone, Aurelien Tchouameni, Ousmane Dembélé; Michael Olise, Desire Doue y Kylian Mbappé.

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La probable alineación de Noruega

Por el lado de la Selección de Noruega, Stale Solbakken dispondría formar con Egil Selvik; Leo Ostigard, Frederik Bjorkan, Henrik Falchener; Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Andreas Schjeldrup; Oscar Bobb, Jorgen Strand Larsen.

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