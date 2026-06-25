Alineaciones confirmadas de Paraguay y Australia para el duelo del Grupo D del Mundial 2026

Todo listo en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California. Por la fecha 3 del Grupo D, Paraguay y Australia cerrarán su participación en la fase inicial del Mundial 2026 con un partidazo que puede definir mucho en la zona.

El equipo de Gustavo Alfaro va por la épica y quiere ser segundo de su zona luego de la derrota en el debut, pero para ello necesita ganar ante el duro equipo aussie, comandado por Tony Popovic. Antes de que comience el encuentro, ambos entrenadores confirmaron las alineaciones que saldrán al campo de juego.

Alineaciones de Paraguay y Australia

Paraguay: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso, Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Australia: Patrick Beach; Jordan Bos, Alessandro Circati, Harry Souttar, Aziz Behich, Lucas Herrington; Connor Metcalfe, Aiden O’Niell, Jackson Irvine; Nestory Irankunda, Cristian Volpato. DT: Tony Popovic.

La tabla de posiciones de todos los grupos del Mundial 2026

El fixture completo del Mundial 2026