Alineaciones de Argentina y Egipto por los Octavos de Final del Mundial 2026

Argentina y Egipto se enfrentarán este martes 7 de julio en Atlanta por los Octavos de Final del Mundial 2026.

La Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni encara un nuevo partido en su camino por intentar retener la corona que obtuvo en Qatar 2022. En este caso, luego de dejar atrás a Cabo Verde, será frente a Egipto, en uno de los encuentros correspondientes a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Para semejante encuentro, el entrenador de la Albiceleste realizará cambios en el once inicial, pues el rendimiento individual y, por consiguiente, el funcionamiento colectivo, no viene siendo ni por asomo el ideal. Por eso, presentará tres variantes con respecto a la formación que comenzó el cruce con Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.

Los once de Argentina para enfrentar a Egipto

La Selección Argentina presentará ante Egipto, en el Estadio Mercedes Benz de la ciudad de Atlanta, el siguiente once inicial: Dibu Martínez en el arco; línea de fondo con Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; mediocampo con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; y la dupla ofensiva conformada por Lionel Messi y Julián Alvarez.

Argentina y Egipto se enfrentarán en Atlanta. Getty Images.

Los once de Egipto para enfrentar a Argentina en el Mundial 2026

Por el lado de Egipto, llega al duelo con la Selección Argentina por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras quedar segundo del Grupo G por diferencia de gol por detrás de Bélgica (también integraron la zona Irán y Nueva Zelanda) y luego de eliminar a Australia por penales en los 16vos de Final.

Los once para medirse a la Albiceleste serían: Mostafa Shobeir el arquero; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez en el fondo; en el medio Marwan Attia, Hamdy Fathi (o Mohanad Lasheen), Emam Ashour; y adelante Mohamed Salah, Mostafa Zico y Omar Marmoush.

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Los cruces confirmados de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Francia, al vencer a Paraguay, se verá las caras con Marruecos, que en su caso desplazó a Canadá. Luego, España dejó atrás a Portugal y chocará con Bélgica, que venció a Estados Unidos. En tanto que Noruega, al desplazar a Brasil, se medirá con Inglaterra que superó a México. Resta esperar por los encuentros restantes de los Octavos de Final de este martes 7 de julio: Argentina vs. Egipto y Colombia vs. Suiza.

En síntesis