El arquero de Paraguay contó sobre el gesto que tuvo con él, el guardameta del Real Madrid y de la Selección de Bélgica.

Orlando Gill fue una de las principales figuras de la Selección de Paraguay en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y particularmente del encuentro que el combinado guaraní tuvo con Francia por los Octavos de Final (ganó el conjunto de Didier Deschamps por 1 a 0 con un tanto de penal de Kylian Mbappé).

La diferencia en el resultado entre el eleco galo y los de Gustavo Alfaro fue mínima, principalmente, por la gran actuación del guardameta de San Lorenzo de Almagro, quien tuvo, por lo menos, cuatro intervenciones destacadas para salvar la valla del seleccionado paraguayo, acciones que, en definitiva, lo impulsaron a ser el MVP de dicho compromiso.

Semejante performance no solo fue destacada por la organización, sino también por uno de sus colegas de mayor renombre. Así lo contó el propio Orlando Gill, al llegar a Paraguay, en una conversación que matuvo con el medio de comunicación DelPyNews: “Después del partido con Alemania, revisé mis redes y encontré un mensaje de Thibaut Courtois. Al principio no lo creía, entré al chat para ver si era una cuenta falsa o algo, pero era él. La verdad me sorprendió mucho”.

Además, Gill comentó que ya quedó con el belga para visitarlo en Madrid: ”Una alegría inmensa que se haya tomado el tiempo para escribirme. Me dijo que había estado excelente. Yo le dije que me encantaría disfrutar un partido juntos en cancha y me dijo que ahora cuando vuelva a España, me iba a mandar una camiseta suya. Una excelente persona”.

▶️ ORLANDO GILL REVELÓ QUÉ LE DIJO COURTOIS | 🇧🇪🇵🇾



😯El arquero de la Albirroja confirmó que el portero del Bélgica le escribió para felicitarlo por su gran partido y dijo que primero creyó que era una cuenta falsa.



💭"Me sorprendió, escribimos un poco. Es una alegría inmesa… pic.twitter.com/Asy7QWJ2tZ — DELPY 📱🎬 (@delpynews) July 6, 2026

Thibaut Courtois también tuvo una participación importante en los Octavos de Final

Por su parte, Thibaut Courtois fue una de las claves de Bélgica en los Octavos de Final. Venció 4 a 1 al anfitrión Estados Unidos y de esa manera avanzó a la siguiente instancia de la Copa del Mundo 2026. Ahora chocará este viernes 10 de julio con España, que en su turno derrotó 1 a 0 a la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo.

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Los cruces confirmado de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Francia, al vencer a Paraguay, se verá las caras con Marruecos, que en su caso desplazó a Canadá. Luego, España dejó atrás a Portugal y chocará con Bélgica, que venció a Estados Unidos. En tanto que Noruega, al desplazar a Brasil, se medirá con Inglaterra que superó a México. Resta esperar por los encuentros restantes de los Octavos de Final de este martes 7 de julio: Argentina vs. Egipto y Colombia vs. Suiza.

En síntesis