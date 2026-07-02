Alineaciones de España y Austria para los 16vos de final del Mundial 2026

Este jueves 2 de julio continúan los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con tres partidos, entre ellos, el de uno de los seleccionados que llegó como serio candidato para quedarse con el trofeo. Se trata de España que se medirá a Austria en el estadio Inglewood de la ciudad de Los Angeles.

El conjunto que comanda Luis de la Fuente llega a este encuentro como ganador del Grupo H, el cual compartió con Cabo Verde (empató 0 a 0), Arabia Saudita (lo goleó 4 a 0) y Uruguay (lo venció por 1 a 0). Mientras que los de Ralf Rangnick quedaron segundos del Grupo J, en el que se enfrentó a Argentina (con el que perdió 2 a 0), Jordania (triunfo 3 a 1) y Argelia (empate 3 a 3).

El mencionado compromiso definirá uno de los cupos correspondientes para los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026. El que gane de España o Austria ya sabe que tendrá que verse las caras con el que salga vencedor del choque que tendrán Portugal y Croacia este mismo jueves en Toronto.

Los once de España para enfrentar a Austria por el Mundial 2026

La Selección de España se mantiene como una de las candidatas para ganar el Mundial 2026. Getty Images.

Arquero: Unai Simón

Unai Simón Defensores: Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella Mediocampistas: Rodri, Pedri, Dani Olmo

Rodri, Pedri, Dani Olmo Delanteros: Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal

Los once de Austria para medirse a España por el Mundial 2026

Arquero: Alexander Schlager

Alexander Schlager Defensores: Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene

Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene Mediocampistas Centrales: Nicolas Seiwald, Xaver Schlager

Nicolas Seiwald, Xaver Schlager Mediocampistas Ofensivos: Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid

Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid Delantero: Marko Arnautovic

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Los cruces de los 8vos de Final del Mundial 2026 que ya quedaron confeccionados

Además de Paraguay vs. Francia, en los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya quedaron confeccionados otros cuatro cruces por los Octavos de Final: Canadá vs. Marruecos, Brasil vs. Noruega, México vs. Inglaterra y Estados Unidos frente a Bélgica.