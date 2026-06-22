Las alineaciones confirmadas de Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026

Tras haber comenzado con derrota, los integrantes del Grupo J buscarán sus primeros puntos en la cita.

La Selección Argentina venció a Austria y selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Sin embargo, resta por disputarse un duelo de esta segunda jornada, entre Jordania y Argelia, por el que la Albiceleste estará atenta este martes por la madrugada.

Lionel Scaloni analizará al elenco jordano, próximo rival de su equipo, pero también espera por un resultado para asegurar el liderazgo de la zona. Si Jordania no triunfa, Argentina quedará confirmado como primero del Grupo J.

Mientras tanto, Jordania y Argelia se disputarán un compromiso crucial para mantenerse con chances de avanzar a la siguiente ronda, al menos entre los mejores terceros. Todavía no sumaron y este es el duelo más accesible para hacerlo.

Bentaleb ante Messi en el debut de Argelia. (Foto: Getty)

Las alineaciones confirmadas de Jordania vs. Argelia

JORDANIA: Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Husam Abudahab, Yazan Alarab, Ehsan Haddad; Noor Alrawabdeh, Mohannad Abutahha, Nizar AlRashdan; Ali Olwan, Mousa Altamari y Mahmoud Almardi. DT: Jamal Sellami.

ARGELIA: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Ramiz Zerrouki; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Fares Chaibi. DT: Vladimir Petkovic.

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La tabla del Grupo J

El fixture del Grupo J

Datos clave

Jordania y Argelia buscarán sumar sus primeros puntos en el Grupo J del Mundial.

buscarán sumar sus primeros puntos en el Grupo J del Mundial. Argentina asegurará el liderazgo de su zona si Jordania no gana este martes.

asegurará el liderazgo de su zona si Jordania no gana este martes. Jamal Sellami y Vladimir Petkovic definieron las alineaciones para el compromiso mundialista.