Las alineaciones confirmadas de Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Tras la igualdad en el debut, los de Marcelo Bielsa intentarán reponerse ante el conjunto africano.

La Selección de Uruguay enfrenta este domingo a su par de Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Desde las 19, hora argentina, los dirigidos por Marcelo Bielsa buscarán su primera victoria en el torneo.

A pesar del claro dominio en su presentación, la Celeste no pudo rescatar más que un empate por 1-1 ante Arabia Saudita. Ahora, el combinado charrúa está obligado a ganar para perfilar su clasificación a los 16avos de final del certamen de la FIFA.

Del otro lado, Cabo Verde llegó como una de las selecciones más débiles, pero sorprendió al mundo al igualar sin goles ante España en su debut absoluto en la cita. Ante Uruguay intentarán conseguir otro resultado histórico.

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay. (Foto: Getty)

Las formaciones de Uruguay y Cabo Verde

URUGUAY: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

CABO VERDE: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina; Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues; y Gilson Benchimol. DT: Bubista.

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Así está el Grupo H

El fixture del Grupo H

Datos clave

Uruguay y Cabo Verde juegan este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami.

juegan este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami. El entrenador Marcelo Bielsa busca la primera victoria uruguaya en el Mundial 2026.

busca la primera victoria uruguaya en el Mundial 2026. Ambos equipos empataron en sus partidos de debut en el Grupo H.