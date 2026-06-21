Lamine Yamal marcó su primer gol en un Mundial, jugó 45 minutos y se cuida pensando en España vs. Uruguay

El delantero de Barcelona fue titular en la segunda presentación de la Roja, pero no regresó a la cancha para el complemento.

En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Selección de España enfrenta este domingo a su par de Arabia Saudita en el marco de la Fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. Lamine Yamal fue titular por primera vez y abrió el camino de la goleada para la Roja.

El extremo de Barcelona llegó con lo justo a la cita en Estados Unidos, México y Canadá. El 22 de abril, ante Celta de Vigo, sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que lo marginó de las canchas por alrededor de 45 días.

Por eso, Yamal está entre algodones en esta primera fase. En el debut de España, ante Cabo Verde, Luis De La Fuente lo mandó a la cancha en los minutos finales porque su equipo no lograba quebrar el cero. Ahora, ante Arabia Saudita, ganó más rodaje en una buena señal en cuanto a su recuperación.

El delantero de 18 años fue titular ante el combinado saudí y fue el autor del primer gol de la noche. A los 10 minutos, el culé encontró en el segundo palo un gran pase de Mikel Oyarzábal para gritar su primer tanto en un Mundial. Aunque tuvo más oportunidades de marcar, De La Fuente lo reemplazó durante el entretiempo por Yeremy Pino.

¡¡PRIMER GOL DE LAMINE EN UNA COPA DEL MUNDO!! ¡YAMAL APARECIÓ POR EL SEGUNDO PALO Y MARCÓ EL 1-0 DE ESPAÑA VS. ARABIA SAUDITA!



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España cuida a Lamine Yamal en la fase de grupos

“Tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar el partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera”, había dicho el español en la previa del duelo ante Arabia Saudita. Su salida tras el primer tiempo comprueba este plan.

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Aunque la goleada ante los saudíes trajo alivio tras el empate ante Cabo Verde, la Roja aún tiene por delante su duelo más importante de la fase de grupos. El viernes 26, España y Uruguay se verán las caras en un potencial duelo por el primer puesto de la zona.

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