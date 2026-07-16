El Cabezón cubre el Mundial para un medio de Brasil y vivió con sus colegas, entre ellos Fleipe Melo, la clasificación de la Albiceleste.

Como futbolista fue un distinto, un jugador con una clase excepcional que supo brillar en el fútbol argentino, algo en el europeo y mucho en el brasileño. Andrés D´Alessandro jamás pasó desapercibido. Calentón, talentoso y sumamente emocional, el Cabezón vive con gran emoción el Mundial 2026 trabajando para Sportv, un medio de Brasil.

Allí comparte programa con Felipe Melo, otro de los enormes jugadores del fútbol sudamericano de las últimas décadas. En esta oportunidad se hizo viral un video en el que Andrés D´Alessandro grita desaforado el gol agónico de Lautaro Martínez ante Inglaterra para darle a la Selección Argentina el pase a la final del Mundial 2026.

El Cabezón grita eufórico el gol del Toro Martínez, se para, deja en claro ante todos sus compañeros brasileños que fue un golazo, se va a sentar, se vuelve a parar y repite que se trató de un golazo. Todo eso ante la atenta mirada de los brasileños, entre ellos Felipe Melo.

Así celebró Andrés D´Alessandro el segundo gol de Argentina

A reação do D'Alessandro com o gol do Lautaro Martínez que fez Argentina bater a Inglaterra, e classificou a seleção albiceleste para final da Copa do Mundo.



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¿Cuándo y dónde juegan Argentina y España por la final del Mundial 2026?

La Selección Argentina, que viene de dejar en el camino a Inglaterra de manera agónica, se verá las caras ante España el próximo domingo 19 de julio a partir de las 16 horas. La final del Mundial se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en un duelo que promete ser impresionante.

DATOS CLAVE

Andrés D’Alessandro celebró eufórico el gol del triunfo de Argentina ante Inglaterra en Sportv.

celebró eufórico el gol del triunfo de Argentina ante Inglaterra en Sportv. El delantero Lautaro Martínez anotó el tanto agónico para el pase a la final.

anotó el tanto agónico para el pase a la final. El exfutbolista Felipe Melo presenció la apasionada reacción de su compañero de programa.