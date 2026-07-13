Antes de enfrentar a Inglaterra, Argentina tiene un factor clave: es la selección que más goles marcó en el Mundial

La Selección Argentina es vista con cierto pesimismo de cara a las semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra, pero hay ciertos datos que la posicionan mucho más alto que otros combinados que están aspirando al título, como Francia, España y el propio elenco británico. Sí, La Albiceleste tiene un valor fundamental, clave y digno de elogio.

Lisa y llanamente, los de Lionel Scaloni son los que más goles han convertido. Argentina tiene un poder de fuego que no todas las selecciones tienen. En este momento, más allá de que se elogia mucho la calidad ofensiva de Francia con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, entre otros, los nuestros acumulan más anotaciones.

Argentina suma 17 tantos entre los partidos frente a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde, Egipto y Suiza. Un promedio goleador que se posiciona casi en los tres festejos por encuentro. Muy alto respecto a una comparación frecuente, que es el Mundial de Italia 1990. Allí, los de Carlos Bilardo no tuvieron tanto gol. En este caso, hay un poderío ofensivo realmente brutal. Y, encima, hay un valor clave y es que está muy repartido.

Más allá de que Lionel Messi está siendo el goleador argentino y se habla de una dependencia, de un futbolista que de alguna manera condiciona a los rivales, es completamente vital que hayan marcado tantos Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Y hasta tuvimos presencia de Gio Lo Celso, Lisandro Martínez y Cristian Romero entre los que celebraron.

De hecho, este torneo significa el certamen con más goles de cabeza durante la era de Lionel Scaloni como director técnico, contemplando los mencionados tantos de ambos centrales, además de los que consiguieron Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Y, paralelamente, los golazos de media distancia o también de tiro libre.

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En definitiva, si vos comparás con otros seleccionados, la realidad es que hay una superioridad, una voracidad ofensiva muy notable. Argentina notó un crecimiento entre Cabo Verde y Suiza. Sí, por momentos sufre, por momentos la pasa mal, pero es un seleccionado que necesita muy poco para poder convertir. Tiene eficacia, tiene muchas alternativas y tiene un plantel cargado de opciones para poder marcar la diferencia.

Al mismo tiempo, mientras Inglaterra engloba buena parte de sus oportunidades en Jude Bellingham o Harry Kane, Francia tiene una delantera brutal o España ha sufrido en la fase de grupos, Argentina tiene un paso triunfal a nivel ofensivo, el cual la posiciona como una de las delanteras más notables que tiene la presente Copa del Mundo.

En medio de todo este panorama, hay que señalar que Argentina tiene un gran andar frente a combinados europeos, en donde también repite esta calidad goleadora de dos o tres tantos. De hecho, le ha marcado tres a Italia, dos a Alemania, dos a Polonia, dos a Países Bajos, tres a Croacia, tres a Francia, tres a Islandia, dos a Austria y tres a Suiza.

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O sea, estamos hablando de un combinado que, frente a rivales europeos, no perdió. Tan solo tuvo tres empates y el resto son todas victorias. Por eso, confiamos plenamente de cara a lo que será el clásico contra Inglaterra, en el cual esperaremos que la Selección Argentina continúe con este promedio goleador de hasta tres tantos por partido.