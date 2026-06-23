Argentina, Francia y Noruega clasificaron a 16avos: así están las tablas de posiciones del Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 ya superó su ecuador y, de a poco, se confirman los clasificados para los 16avos de final. La Selección Argentina triunfó este lunes y aseguró su lugar en la siguiente ronda, pero no es el único equipo que lo consiguió.

El elenco comandado por Lionel Scaloni sufrió ante su par de Austria, pero logró destrabar el partido de la mano de Lionel Messi, que aportó dos nuevos goles en esta edición mundialista. Luego, se confirmó que también se aseguró el primer lugar del Grupo J, por lo que chocará ante el segundo del Grupo H.

En el siguiente turno, en un partido demorado por el factor climático, Francia goleó por 3-0 a Irak con un doblete de Kylian Mbappé y también se clasificó a la siguiente ronda del Mundial.

Por el mismo grupo que los galos, Noruega se impuso por 3-2 ante Senegal en un duelo repleto de condimentos. Con un doblete de Erling Haaland, los nórdicos acompañarán a Francia a la siguiente instancia y definirán entre sí el primer puesto de la zona.

Por último, Argelia sufrió ante Jordania, estuvo más de media hora en desventaja, pero logró encontrarle la vuelta para sumar su primera victoria en el certamen. Definirá el pasaje mano a mano ante Austria en la última.

Los grupos del Mundial 2026

Publicidad

El fixture del Mundial 2026

Datos clave