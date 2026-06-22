El defensor de Olympique de Marsella está debutando en un Mundial, en una posición que no es la suya y está cumpliendo con creces.

Yo, a Facundo Medina, le pongo un 10. ¿Por qué le pongo un 10? Porque creo que es muy difícil hacer lo que está haciendo. Está debutando en un Mundial, en una posición a la que no está del todo acostumbrado, nunca fue fijo de Lionel Scaloni, prácticamente se metió sobre lo último, y no se amedrenta.

Lejos de no tener personalidad, Medina está exponiendo la actitud necesaria para una Copa del Mundo. Es un tipo que está haciéndolo espectacular, como si fuese titular hace mucho tiempo.

ARLINGTON, TEXAS – JUNE 22: Facundo Medina #25 of Argentina stretches his legs during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Austria at Dallas Stadium on June 22, 2026 in Arlington, Texas. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

Y Medina lo está haciendo muy bien en una posición que no es la suya, que no es genuina. Está haciendo cosas que él no está acostumbrado a hacer. Te lo digo porque lo veo en el Olympique de Marsella y esto que hizo hoy, no es lo que él hace.

La verdad es que Medina hizo un partido espectacular. Un partido que es para un 10. Atajó, generó el gol de la tranquilidad de Argentina con un gran centro que dejó pasar Thiago Almada para que convierta el propio Lionel Messi.

Para mí no es una locura para nada este 10. Fue un gran partido de Medina y me la banco aunque muchos no estén de acuerdo.