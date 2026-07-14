Argentina jugará ante Inglaterra en una instancia en la que jamás perdió y en un partido que sobrepasa el fútbol muy fácilmente

Hoy tenemos que hablar del partido más importante de los últimos tiempos, que no es otra cosa que una semifinal del Mundial 2026. Volvemos a estar presentes por segunda vez consecutiva, volvemos a presentarnos en una instancia en la que la Selección Argentina jamás perdió: tuvo el 6-1 contra Estados Unidos en 1930, el 2-0 ante Bélgica en 1986, el 1-1 y triunfo por penales frente a Italia en 1990 y el 3-0 contra Croacia en 2022.

Pero ahora toca enfrentar a Inglaterra y se posiciona alto entre los partidos más trascendentales de la historia. Es una instancia más que vivieron Diego Armando Maradona y compañía en aquel inolvidable encuentro de México 1986: el del gol de La Mano de Dios, el del gol de todos los tiempos. Pero estamos afrontando un partido que es inédito para una parte de los que van a verlo, porque Argentina e Inglaterra no se enfrentan desde 2005 y fue en un amistoso donde ni siquiera estuvo Lionel Messi.

Sí, va a ser el primer partido de muchos ante Inglaterra. De hecho, Tagliafico, Paredes, De Paul y el propio Messi hablaron de la importancia de este encuentro, de que no es una guerra, pero que saben lo importante que es para el público argentino en general, lo que representa por la histórica rivalidad entre ambos países. Ya no son selecciones que en los 50 y 60 tuvieron sus primeros enfrentamientos y que, por supuesto, llegaron a su punto más álgido en 1966 y luego en 1986. Hay varias instancias en donde enfrentamos a Inglaterra y se fue potenciando esta rivalidad. Pero, claro, el componente Malvinas y lo que significa la disputa histórica por aquel territorio que es argentino no deja de darle condimentos extras a un duelo que sobrepasa el fútbol muy fácilmente.

Tuchel se prepara para enfrentar a un rival complicado, el más difícil que ha tenido. Le ha costado con Congo, con México y también con Noruega. En esos partidos, Harry Kane y Jude Bellingham terminaron salvando a Inglaterra, que expuso grandes irregularidades. De hecho, el entrenador reconoció que no jugaron bien, algo que no compartieron algunos jugadores.

Sabemos que la bronca es un motor muy fuerte para este combinado, que lo utiliza para poder rendir de la mejor manera. Y también sabemos que Scaloni prepara cambios, o al menos es lo que se está rumoreando. Es que el combinado argentino no repetiría equipo por tercera vez. Nicolás Otamendi y Nicolás González son algunos de los nombres propios que podrían meterse en la formación titular.

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Es un partido fundamental para las aspiraciones de la Selección Argentina, que va por una nueva final. Estamos ahí nomás, a unos días de que La Albiceleste pueda ser parte de un fin de semana decisivo. Todo depende de la manera en que el equipo afronte este encuentro y la manera en que se sobreponga a los rendimientos recientes.

Yo, por mi parte, no sería pesimista. La selección inglesa llegó con muchas dificultades a esta instancia, a los tumbos, pero fue creciendo. Creo que es más meritorio lo que hicieron los combinados de Tuchel y Scaloni de llegar acá con tantas dificultades que lo que hicieron Francia y España. Sí, es mucho más meritorio sobreponerse a dificultades y sobrevivir en este Mundial.