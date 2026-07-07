Argentina y Suiza, los últimos clasificados: así quedó el cuadro de cuartos del Mundial 2026

Con la clasificación de la Albiceleste en la última jornada, ya están confirmados los 8 clasificados a la próxima ronda.

Solamente 8 equipos continúan en carrera en el Mundial 2026. Comienzan las instencias decisivas con el cuadro confirmado de cuartos de final. Este miércoles será la primera jornada sin encuentros desde que empezó el evento, pero el jueves ya comenzarán a definirse los semifinalistas.

Restaban decidirse los últimos dos boletos para la próxima ronda y se definieron a través de emocionantes partidos. La Selección Argentina, que defiende el título obtenido en Qatar 2022, sufrió, pero es uno de los equipos con vida en la pelea por el trofeo.

En Atlanta, los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron a estar dos goles abajo en el marcador, pero reaccionaron en el tramo final y firmaron una remontada histórica para los Mundiales. Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández, los autores de los goles en esta tarde memorable.

Más tarde, en Vancouver, Colombia y Suiza no se sacaron ventajas en los 120 minutos, extendiendo esta definición hasta los penales. Fue triunfo para los europeos, que serán los próximos rivales de Argentina.

El cuadro del Mundial 2026

El fixture de los cuartos de final

*Hora de Argentina

Jueves 9 de julio – 17hs – Francia vs. Marruecos – Boston Stadium

– Boston Stadium Viernes 10 de julio – 16hs – España vs. Bélgica – SoFi Stadium

– SoFi Stadium Sábado 11 de julio – 18hs – Noruega vs. Inglaterra – Hard Rock Stadium

– Hard Rock Stadium Sábado 11 de julio – 18hs – Argentina vs. Suiza – Kansas City Stadium

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Cuándo juega Argentina los cuartos de final

El próximo compromiso para la Selección Argentina en el Mundial 2026 serán los cuartos de final. Los dirigidos por Lionel Scaloni chocarán ahora ante Suiza el sábado 11 de julio a las 22, hora argentina, en Kansas City.